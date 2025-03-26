Bomba iddia: Milli futbolcu Kenan Yıldız ile Su Burcu Yazgı Coşkun aşk mı yaşıyor?

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BOMBA İDDİA

Takvim'in haberine göre; Aradan geçen zamanın ardından Yıldız ve Coşkun'un yeniden yakınlaştığı iddia ediliyor. Hem özel hayatıyla hem de başarıları ile genç yaşta şöhreti yakalayan ikilinin aşklarını şimdilik gizli tuttuğu konuşuluyor.