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Bomba iddia: Milli futbolcu Kenan Yıldız ile Su Burcu Yazgı Coşkun aşk mı yaşıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 12:26 Güncelleme: 26.03.2025 12:28
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Bomba iddia: Milli futbolcu Kenan Yıldız ile Su Burcu Yazgı Coşkun aşk mı yaşıyor?

Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki Kenan Yıldız'ın güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin, ilişkilerini sır gibi sakladığı konuşuluyor.

Mili futbolcu Kenan Yıldız ile Bir Gece Masalı'nın başrolü Su Burcu Yazgı Coşkun, özel hayatlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki futbolcunun, geçtiğimiz yıl Instagram'da Su Burcu Yazgı Coşkun'un birden fazla fotoğrafını beğenmesi dikkat çekmişti. Bu detayı ise uzun zamandır aşk iddiaları ile gündeme gelen ikilinin hayranları ortaya çıkarmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BOMBA İDDİA

Takvim'in haberine göre; Aradan geçen zamanın ardından Yıldız ve Coşkun'un yeniden yakınlaştığı iddia ediliyor. Hem özel hayatıyla hem de başarıları ile genç yaşta şöhreti yakalayan ikilinin aşklarını şimdilik gizli tuttuğu konuşuluyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Sosyal medya hesaplarında henüz birbirlerini takip etmeyen Su Burcu Yazgı Coşkun ve Kenan Yıldız'ın ilişkilerini zamanla açıklayacakları da belirtiliyor. Birbirlerinden hoşlanan genç çiftin ilerleyen günlerde aşklarını ilan etmesi bekleniyor.

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