Yıldız Tilbe’den sahte hesap uyarısı! Avukatı duyurdu...

Kaynak: Instagram

"NE GARABETTİR Kİ..."

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Yine adını kullanarak ve ne garabettir ki; mavi tikli ama ona ait olmayan sahte bir hesap üzerinden kendisinin asla kabullenemeyeceği görüş ve düşünceleri, duyguları, beyanları paylaşan, bazı kişi ve isimleri kullanarak öfke ve nefret duyguları uyandırmaya çalışan kişilerce sosyal medya mecralarında yapılan tuhaf, uygunsuz bir o kadar da gerçek dışı, ünlü sanatçının tarafından sadır olmayan paylaşımlar için ivedilikle şikâyet ve müstenit yasal işlemleri başlattığımızı, bu paylaşımlara kesinlikle itibar etmemenizi, bunlara karşı herhangi bir cevabı paylaşımda bulunmamanızı, herhangi bir olumsuz duygu ve düşünceye kapılmamanızı, rica eder, gördüğümüz lüzum üzerine önemle ve gereken hassasiyeti göstermeniz dileğiyle ve saygılarımızla işbu bilgilendirmeyi ve uyarıyı asaleten ve vekaleten sizlerin değerlendirme ve takdirlerinize sunarız."