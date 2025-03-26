Yıldız Tilbe'den sahte hesap uyarısı! Avukatı duyurdu...
Delikanlım, Yürü Anca Gidersin, Çabuk Olalım Aşkım şarkılarla hafızalara kazınan Yıldız Tilbe, adına açılan sahte hesaplara karşı hukuki işlem başlattı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.
Kendine has tarzı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen Tilbe, son dönemde mavi tikli sahte hesaplarla uğraşıyor.
Kendisi adına yapılan paylaşımlar nedeniyle harekete geçen ünlü şarkıcı, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı.
"DUYURUMUZDUR"
"Sayın Yıldız Tilbe'nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur. Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötü niyetli, hastalıklı klavye kullanıcıları ile yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilimiz 7'den 70'e kamuya mal olmuş, toplumsal duyarlılığı olan, ülkemizin ve halkımızın güncel her türlü sorunları ve dertlerimizle ilgilenen ülkesine ve halkına sevdalı, manevi değerleri olan, inançlı ancak apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açık kalpli bir sanatçıdır."
"NE GARABETTİR Kİ..."
Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:
"Yine adını kullanarak ve ne garabettir ki; mavi tikli ama ona ait olmayan sahte bir hesap üzerinden kendisinin asla kabullenemeyeceği görüş ve düşünceleri, duyguları, beyanları paylaşan, bazı kişi ve isimleri kullanarak öfke ve nefret duyguları uyandırmaya çalışan kişilerce sosyal medya mecralarında yapılan tuhaf, uygunsuz bir o kadar da gerçek dışı, ünlü sanatçının tarafından sadır olmayan paylaşımlar için ivedilikle şikâyet ve müstenit yasal işlemleri başlattığımızı, bu paylaşımlara kesinlikle itibar etmemenizi, bunlara karşı herhangi bir cevabı paylaşımda bulunmamanızı, herhangi bir olumsuz duygu ve düşünceye kapılmamanızı, rica eder, gördüğümüz lüzum üzerine önemle ve gereken hassasiyeti göstermeniz dileğiyle ve saygılarımızla işbu bilgilendirmeyi ve uyarıyı asaleten ve vekaleten sizlerin değerlendirme ve takdirlerinize sunarız."
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