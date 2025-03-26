Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ihanet iddialarına cevap verdi
2014 yılında evlendiği Mauro Icardi'den olaylı bir şekilde boşanan Wanda Nara, yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. İtalyan basını, Wanda Nara'nın eski futbolcu Federico Fazio ile yasak ilişki yaşadığı iddiasını ortaya attı. Nara, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Wanda Nara ve Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz hafta yresmen boşandı. 2014 yılında evlenen ve inişli çıkışlı ilişkileriyle sık sık gündeme gelen çiftin boşanması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Boşanmanın ardından sessizliğini koruyan Wanda Nara, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Aldatma iddialarına sert tepki gösteren Nara, Arjantinli şarkıcı L-Gante ile mutlu olduğunu belirtti.
Eski eşine gönderdiği mesajları paylaşan Nara, Icardi'yi eski Roma oyuncusu Federico Fazio ile aldattı iddialarına ateş püskürdü.
"BU KİŞİYİ TANIMIYORUM"
Kendisine gelen haberi paylaşan Nara, iddiaları sert bir dille reddetti. WhatsApp mesajlarını paylaşan Nara, İtalya'da avukatını devreye soktu ve "Bu kişiyi hiç tanımıyorum, görmedim. Şimdi yüzünü ilk defa görüyorum. İtalyan avukatım konuyla ilgili harekete geçiyor. İddialar asılsızdır, tanımıyorum." ifadelerine yer verdi.
Wanda Nara, "Aldatmayla ilgili diğer hikayeler, bana sadakatsiz davranan ve yıllarca onarmaya çalıştığımız bir ilişkiyi bitirmeyi reddeden birinden ayrıldığımda ortaya çıktı. Bunun imkansız olduğunu biliyordum ve istediğim şeyleri yaptığım dönemleri yalnız geçirdim. Herkese ayrıldığını açıkça belli ediyordu. Tıpkı şu an olduğumuz gibi. Ayrılmış boşanmamış." dedi.
"SÜREKLİ TACİZ"
Icardi'ye cevap veren bir açıklama daha yapan Nara, şu ifadelere yer verdi:
"Bir anne ve kadın olarak taciz çok zor ve sürekli olarak birçok insanla aynı şeyleri yaşayan bir insan olduğumu açıklamak zorunda kalmak beni yoruyor. Ama hayatımı ortaya döktüğümde, sürekli olarak büyük yalanlar duymanın getirdiği tacize katlanmak zorunda kalıyorum."
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