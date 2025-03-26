Icardi’nin eski eşi Wanda Nara ihanet iddialarına cevap verdi

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"SÜREKLİ TACİZ"

Icardi'ye cevap veren bir açıklama daha yapan Nara, şu ifadelere yer verdi:

"Bir anne ve kadın olarak taciz çok zor ve sürekli olarak birçok insanla aynı şeyleri yaşayan bir insan olduğumu açıklamak zorunda kalmak beni yoruyor. Ama hayatımı ortaya döktüğümde, sürekli olarak büyük yalanlar duymanın getirdiği tacize katlanmak zorunda kalıyorum."