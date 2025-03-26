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5. kez hamile olduğunu duyurmuştu! Fenomen Özlem Öz bebeğini kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 10:39
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5. kez hamile olduğunu duyurmuştu! Fenomen Özlem Öz bebeğini kaybetti

Geçtiğimiz yıl haklarında başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan ve şirketlerine kayyum atanan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz çifti, geçtiğimiz Ocak ayında 5. çocuk müjdesini vermişti. Riskli bir hamilelik geçirdiği bilinen fenomen isim, bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Dilan-Engin Polat çiftinin gözaltına alınmasının ardından bir diğer sosyal medya fenomeni olan Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında da soruşturma başlatılmıştı.Fenomen çift, 'kara para aklama' davasıyla gündeme gelmişti.

Üç kızlarının ardından geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğullarını kucaklarına alan Öz çifti, Ocak ayında ise 5. bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BİR EVLADIMI KAYBETTİM"

Kısa süre içerisinde sık sık hamile kaldığı için takipçilerinden eleştiri alan Özlem Öz gelen mesajlardan sonra hamilelik testi yaptığı anları paylaşarak şu sözleri söylemişti:

"Bir evladımı kaybettim ben bir evladımı daha kaybetmeyi asla istemem.. Bebeğini aldır diyenlere yanıtım, benim ne inancım ne vicdanım buna asla müsaade etmez! Bir kadın gebe kaldığı zaman, gündüzleri oruç tutmuş, geceleri namaz kılmış ve Allah yolunda cihad etmiş gibi ona sevab yazılır. Doğum sancısı çekerken aldığı sevabı hiç kimse bilemez. Doğumdan sonra da çocuğunu her emzirdiğinde, bir hayat kurtarmış gibi sevap alır. (Râmûzül-Ehâdis)."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BU ACIYI TARİF ETMEK ÇOK ZOR"

Özlem Öz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5. çocuğunu kaybettiğini açıkladı.

"Bugünkü doktor kontrolümüzde ne yazık ki hiç duymak istemediğimiz bir haber aldık... Bebeğimizin kalbi artık atmıyor. Yaklaşık 2 hafta önce durmuş... Maalesef bebeğimizi kaybettik. Bu acıyı tarif etmek çok zor. Yarın sabah 08.00'da hastaneye yatışım olacak. Dualarınıza çok ihtiyacımız var."

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