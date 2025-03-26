5. kez hamile olduğunu duyurmuştu! Fenomen Özlem Öz bebeğini kaybetti
Geçtiğimiz yıl haklarında başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan ve şirketlerine kayyum atanan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz çifti, geçtiğimiz Ocak ayında 5. çocuk müjdesini vermişti. Riskli bir hamilelik geçirdiği bilinen fenomen isim, bebeğini kaybettiğini duyurdu.
Dilan-Engin Polat çiftinin gözaltına alınmasının ardından bir diğer sosyal medya fenomeni olan Özlem Öz ve Tayyar Öz hakkında da soruşturma başlatılmıştı.Fenomen çift, 'kara para aklama' davasıyla gündeme gelmişti.
Üç kızlarının ardından geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğullarını kucaklarına alan Öz çifti, Ocak ayında ise 5. bebeklerini beklediklerini duyurmuştu.
"BİR EVLADIMI KAYBETTİM"
Kısa süre içerisinde sık sık hamile kaldığı için takipçilerinden eleştiri alan Özlem Öz gelen mesajlardan sonra hamilelik testi yaptığı anları paylaşarak şu sözleri söylemişti:
"Bir evladımı kaybettim ben bir evladımı daha kaybetmeyi asla istemem.. Bebeğini aldır diyenlere yanıtım, benim ne inancım ne vicdanım buna asla müsaade etmez! Bir kadın gebe kaldığı zaman, gündüzleri oruç tutmuş, geceleri namaz kılmış ve Allah yolunda cihad etmiş gibi ona sevab yazılır. Doğum sancısı çekerken aldığı sevabı hiç kimse bilemez. Doğumdan sonra da çocuğunu her emzirdiğinde, bir hayat kurtarmış gibi sevap alır. (Râmûzül-Ehâdis)."
"BU ACIYI TARİF ETMEK ÇOK ZOR"
Özlem Öz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5. çocuğunu kaybettiğini açıkladı.
"Bugünkü doktor kontrolümüzde ne yazık ki hiç duymak istemediğimiz bir haber aldık... Bebeğimizin kalbi artık atmıyor. Yaklaşık 2 hafta önce durmuş... Maalesef bebeğimizi kaybettik. Bu acıyı tarif etmek çok zor. Yarın sabah 08.00'da hastaneye yatışım olacak. Dualarınıza çok ihtiyacımız var."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında, nereli, evli mi?
- Kadir Gecesi’nin İslam’daki Yeri: Bu gecede hangi ibadetler öne çıkar?
- CHP'li İBB'ye yönelik soruşturmada 3 inşaat şirketine el konuldu!
- Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler
- Kadir Gecesi zikirleri: Diyanet’in önerdiği tesbihler ve sureler
- ATA AÖF vize sınav takvimi 2025 | ATA AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?
- Zeka Testi: Kalp şeklindeki meyve nerede? 497 kişiden 34'ü bulabildi
- Arefe günü otobüsler bedava mı? 29 Mart Cumartesi günü toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, marmaray, İETT... .
- Kadir Gecesi namazı kaç rekat? 2 veya 100 rekat kılınır mı? Faziletleriyle detaylar
- Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı ne zaman? Süper LİG BJK-GS derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
- 100 yıla kadar yaşamaya merhaba deyin! Uzun yaşamın sırrı bu meyvede saklı
- Yumurta yemeyenler dikkat! Bu besinler yumurtadan daha yüksek protein içeriyor