5. kez hamile olduğunu duyurmuştu! Fenomen Özlem Öz bebeğini kaybetti

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"BİR EVLADIMI KAYBETTİM"

Kısa süre içerisinde sık sık hamile kaldığı için takipçilerinden eleştiri alan Özlem Öz gelen mesajlardan sonra hamilelik testi yaptığı anları paylaşarak şu sözleri söylemişti:

"Bir evladımı kaybettim ben bir evladımı daha kaybetmeyi asla istemem.. Bebeğini aldır diyenlere yanıtım, benim ne inancım ne vicdanım buna asla müsaade etmez! Bir kadın gebe kaldığı zaman, gündüzleri oruç tutmuş, geceleri namaz kılmış ve Allah yolunda cihad etmiş gibi ona sevab yazılır. Doğum sancısı çekerken aldığı sevabı hiç kimse bilemez. Doğumdan sonra da çocuğunu her emzirdiğinde, bir hayat kurtarmış gibi sevap alır. (Râmûzül-Ehâdis)."