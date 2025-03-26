26 Mart 2025, Çarşamba
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Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den yürek yakan paylaşım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.03.2025 10:59
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Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den yürek yakan paylaşım!

2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart tarihinde hayatını kaybetti. Eşinin ölümüyle yıkılan İlker Sünneli, sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

Asıl adı Öznur Kral olan ve uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayat veda etti. Ünlü isim, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Eşinin ölümüyle sarsılan İlker Sünneli ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelmeye başladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

''ÇOK İYİ BİR İNSANDI''

Acısının çok büyük olduğunu söyleyen Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Sünneli, 1 hafta önce hayatını kaybeden eşi için mevlit okuttu. "Allah kabul etsin. 1 haftan oldu bile" notuyla paylaşım yapan Sünneli, takipçilerini duygulandırdı.

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