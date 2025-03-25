Nuri Alço'dan Cüneyt Arkın itirafı: "Gerçek vurmayı severdi"
Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Nuri Alço, katıldığı bir programda merhum sanatçı Cüneyt Arkın hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. 80’li yıllarda kötü adam rolleriyle tanınan Alço, çekimlerde yaşadıkları ilginç anıları anlattı.
Yeşilçam'ın unutulmayan oyuncusu Nuri Alço, konuk olduğu bir programda samimi itiraflarla bulundu. Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk olan Alço, Cüneyt Arkın'ın sahnelerde gerçek tokat attığını belirtti.
"GERÇEK VURMAYI SEVERDİ"
Oyuncu "Cüneyt ağabey gerçek vurmayı çok severdi. 'Sağa vuracağım' der, sen sağa hazırlanırsın, soldan gelir yumruk. O yüzündeki ifade, tokadın etkisiyle şaşırırsın. Hep provanın tersini yapardı. Gerçekti. Bütün gün kavgacılarla çalışırdı evde" ifadelerini kullandı.
85 YAŞINDA ARAMIZDAN AYRILDI
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022'de kalbinin durması nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyunca 300'ü aşkın filmde rol alan Arkın, yönetmenlik ve senaristlik de yaptı. Son olarak 2014'te çekilen "Gulyabani" filminde rol aldı.
VASİYETİNİ AÇIKLADI
Öte yandan Nuri Alço geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklamıştı. Ünlü sanatçı, "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok" dedi.
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