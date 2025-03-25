Nuri Alço'dan Cüneyt Arkın itirafı: "Gerçek vurmayı severdi"

"GERÇEK VURMAYI SEVERDİ"

Oyuncu "Cüneyt ağabey gerçek vurmayı çok severdi. 'Sağa vuracağım' der, sen sağa hazırlanırsın, soldan gelir yumruk. O yüzündeki ifade, tokadın etkisiyle şaşırırsın. Hep provanın tersini yapardı. Gerçekti. Bütün gün kavgacılarla çalışırdı evde" ifadelerini kullandı.

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85 YAŞINDA ARAMIZDAN AYRILDI

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022'de kalbinin durması nedeniyle İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyunca 300'ü aşkın filmde rol alan Arkın, yönetmenlik ve senaristlik de yaptı. Son olarak 2014'te çekilen "Gulyabani" filminde rol aldı.