Cenk Torun’a rol arkadaşından manidar kutlama! Yasak aşk iddiasıyla gündemdelerdi...

Torun'un rol arkadaşı Mahassine Merabet

Merabet'in de Torun'a pahalı bir kolye ve saat aldığı ifade edilmişti. İkilinin arasında para alışverişi olduğu ve Torun'un Merabet'in ülkesine yaptığı seyahatin uçak biletini karşıladığı öne sürülmüştü.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Cenk Torun ve Mahassine Merabet, bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Ancak, dizinin setinden gelen bazı tanıklıklar, çiftin ilişkisine dair şüpheleri artırmıştı. Oyuncu Züleyha Hamza, Torun'un evli olduğunu bilmediğini ve sette ikili arasındaki yakınlığı fark edince şaşırdığını ifade etmişti.