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Cenk Torun'a rol arkadaşından manidar kutlama! Yasak aşk iddiasıyla gündemdelerdi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 10:39
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Cenk Torun’a rol arkadaşından manidar kutlama! Yasak aşk iddiasıyla gündemdelerdi...

Boşanma davası ve hakkındaki ihanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Cenk Torun'un rol arkadaşı Mahassine Merabet, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Torun'un 51'inci yaşını kutlayan güzel oyuncunun paylaşımı manidar bulundu.

Eşi Nevin Torun ile boşanma davası ve hakkındaki ihanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Cenk Torun, 51 yaşına bastı.

Cenk Torun'un eşi Nevin TorunCenk Torun'un eşi Nevin Torun

Şimdilerde Esaret adlı günlük dizide başrol oynayan Cenk Torun, eşi Nevin Torun'un zina iddiasıyla açtığı boşanma davasıyla gündeme gelmişti. Nevin Torun, dava dilekçesinde eşinin bir dizide rol almaya başlamasıyla kendisini ve oğlunu ihmal ettiğini öne sürmüştü.

Ayrıca, Cenk Torun'un dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yakınlaştığını ve sosyal medyada bekar bir imaj çizdiğini iddia etmişti.Dava dilekçesinde, Cenk Torun'un 2023 yılında Mahassine Merabet'e bir bilezik, 2024'te ise çeşitli altın takılar ve parfüm hediye ettiği belirtilmişti.

Torun'un rol arkadaşı Mahassine MerabetTorun'un rol arkadaşı Mahassine Merabet

Merabet'in de Torun'a pahalı bir kolye ve saat aldığı ifade edilmişti. İkilinin arasında para alışverişi olduğu ve Torun'un Merabet'in ülkesine yaptığı seyahatin uçak biletini karşıladığı öne sürülmüştü.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Cenk Torun ve Mahassine Merabet, bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Ancak, dizinin setinden gelen bazı tanıklıklar, çiftin ilişkisine dair şüpheleri artırmıştı. Oyuncu Züleyha Hamza, Torun'un evli olduğunu bilmediğini ve sette ikili arasındaki yakınlığı fark edince şaşırdığını ifade etmişti.

Dikkat çeken doğum günü kutlaması / Kaynak: InstagramDikkat çeken doğum günü kutlaması / Kaynak: Instagram

Yasak aşk iddialarıyla gündemde olan Mahassine Merabet, rol arkadaşı Cenk Torun'un 51'inci yaş gününü kutladı. Merabet, paylaşımına, "İyi ki doğdun partner" notunu düştü ve bu paylaşımda kalp emojisi kullanması bazı takipçiler tarafından manidar bulundu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"MUTLU YAŞLAR OKTAY"

Öte yandan "Çılgın Bediş" dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Yonca Evcimik de Torun'un doğum gününü unutmadı.

1996-2001 yılları arasında Çılgın Bediş'te partner olan ikiliden Yonca Evcimik, eski rol arkadaşıyla paylaşımına "Mutlu yaşlar Oktay. İyi ki doğdun" notunu düştü. Evcimik'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

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