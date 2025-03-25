Aşkını böyle haykırdı! Alişan’dan Buse Varol’a romantik kutlama

14 ŞUBAT'TA UMREYE GİTMİŞLERDİ

Alişan ve eşi 14 Şubat'ta umreye giderek oradan paylaşımlar yapmıştı.

Yaşadığı heyecanı paylaşan ünlü türkücü, şunları söylemişti: "Allah'ım sana şükürler olsun üçüncü kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte umre yapma fırsatı verdiğin için... Şükürler olsun Allah'ım. Allah isteyen herkese nasip etsin İnşallah. Tüm ölmüşlerimizin mekanlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin İnşallah. Berat Gecemiz mübarek olsun."

"RÜYA GİBİYDİ"

Buse Varol ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Kabe'ye dokunup dua etmek nasip oldu. Böyle güzel bir günde… Hislerimi tarif etmem mümkün değil. Rüya gibiydi, dizlerim uzun bir süre heyecandan titredi. Sadece onu hatırlıyorum ve aklıma ilk gelen şey çocuklarım oldu. Rabbim herkese vicdan rahatlığı versin. Beni ve ailemi kötülerden ve kötülüklerden arındırsın. Gerisi cidden boş. Bugünüme bin şükür."

Kaynak: Instagram