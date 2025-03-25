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Aşkını böyle haykırdı! Alişan'dan Buse Varol'a romantik kutlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 10:12
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Aşkını böyle haykırdı! Alişan’dan Buse Varol’a romantik kutlama

Ünlü türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol, 35 yaşına girdi. 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü çiftten Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşine olan aşkını bir kez daha haykırdı.

Burak ve Eliz isminde iki evladı olan Buse Varol ile Alişan çifti, 2018 yılında nikah masasına oturdu. Ünlü çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor...

14 ŞUBAT'TA UMREYE GİTMİŞLERDİ

Alişan ve eşi 14 Şubat'ta umreye giderek oradan paylaşımlar yapmıştı.

Yaşadığı heyecanı paylaşan ünlü türkücü, şunları söylemişti: "Allah'ım sana şükürler olsun üçüncü kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte umre yapma fırsatı verdiğin için... Şükürler olsun Allah'ım. Allah isteyen herkese nasip etsin İnşallah. Tüm ölmüşlerimizin mekanlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin İnşallah. Berat Gecemiz mübarek olsun."

"RÜYA GİBİYDİ"

Buse Varol ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Kabe'ye dokunup dua etmek nasip oldu. Böyle güzel bir günde… Hislerimi tarif etmem mümkün değil. Rüya gibiydi, dizlerim uzun bir süre heyecandan titredi. Sadece onu hatırlıyorum ve aklıma ilk gelen şey çocuklarım oldu. Rabbim herkese vicdan rahatlığı versin. Beni ve ailemi kötülerden ve kötülüklerden arındırsın. Gerisi cidden boş. Bugünüme bin şükür."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AŞKINI HAYKIRDI

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Alişan, son olarak 35 yaşına giren eşi Buse Varol'un doğum gününü kutladı.

Eşiyle peş peşe pozlarını paylaşan Alişan, şu notu ekledi:

"İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta diye söz verip evlendiğim sevdiğim kadının doğduğu gün. Ne isteyebillir ki bir insan hayatında? Aile kurmak, seni seven bir eş ve çocuklar, mutlu bir yuva. Bunların hepsini bana yaşattığı için önce Allah'a şükürler olsun sonrada sana teşekkür ederim karıcım. Sağlıkla, huzurla hep birlikte nice nice yaşlara aşkım, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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