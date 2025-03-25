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Kaza geçirdi! Demet Akalın soluğu annesinin yanında aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.03.2025 09:17
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Kaza geçirdi! Demet Akalın soluğu annesinin yanında aldı

Şarkılarının yanı sıra dobra açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, bu kez annesiyle gündeme geldi. Instagram'dan yaptığı paylaşımla sevenlerini korkutan ünlü şarkıcının annesi Şenay Akalın'ın evinde kaza geçirdiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Henüz 2 yaşındayken bir trafik kazasında babasını kaybeden ünlü şarkıcı, annesine ulaşamadığını söyledi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan Demet Akalın, gün boyu ulaşamadığı annesinin düşüp yaralandığını açıkladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"DÜŞMÜŞ"

Parmağını inciten ve gözü şişen annesinin fotoğrafını paylaşan Akalın, "Sabahtan beri telefonunu açmıyor hala, bak düşmüş" ifadelerini kullandı.

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