Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’e anne nasihati! Duvarına asmış...

"ANNEMİN ÖĞÜTLERİNİ EVLATLARIMA AŞILIYORUM"

Evinde annesinin nasihatlerinin yazılı olduğu kağıdı duvara astığını ve her güne bunları okuyarak başladığını söyleyen yıldız futbolcu, "Gerçek hayat benim için baba olduktan sonra başladı. Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Annemin öğütlerini evlatlarıma da aşılıyorum" dedi.

Özil, devletin güçlü kalması için aile yapısının iyi olması gerektiğinin de altını çizdi.

Mesut Özil'in annesinin nasihatleri! Kaynak: Sabah