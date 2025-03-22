Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'e anne nasihati! Duvarına asmış...
2014 Miss Türkiye birincisi Amine Gülşe ile mutlu bir evliliği olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, annesi Gülizar Özil'in öğütleriyle büyüdüğünü anlattı. Başarılı futbolcu, annesinin kendisine verdiği nasihatlerin yazılı olduğu kağıdı duvarına astığını açıkladı.
2019 senesinde 2014 Miss Türkiye birincisi Amine Gülşe ile nikah masasına oturan Mesut Özil, Ela ve Eylül isminde iki evladı bulunuyor. Çift mutlu evlilikleriyle parmakla gösteriliyor.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlü futbolcu, annesi Gülizar Özil'in nasihatleriyle gündem oldu. Sabah'ta yer alan habere göre; Özil, annesi Gülizar Hanım'ın öğütleriyle büyüdüğünü anlattı.
"ANNEMİN ÖĞÜTLERİNİ EVLATLARIMA AŞILIYORUM"
Evinde annesinin nasihatlerinin yazılı olduğu kağıdı duvara astığını ve her güne bunları okuyarak başladığını söyleyen yıldız futbolcu, "Gerçek hayat benim için baba olduktan sonra başladı. Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Annemin öğütlerini evlatlarıma da aşılıyorum" dedi.
Özil, devletin güçlü kalması için aile yapısının iyi olması gerektiğinin de altını çizdi.
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