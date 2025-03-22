22 Mart 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Mutlu Kaya'dan yürek yakan fotoğraf! 5 yıl önce öldürülen ablasını paylaştı

Mutlu Kaya'dan yürek yakan fotoğraf! 5 yıl önce öldürülen ablasını paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.03.2025 14:25
ABONE OL
Mutlu Kaya’dan yürek yakan fotoğraf! 5 yıl önce öldürülen ablasını paylaştı

Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyuran ve erkek arkadaşı tarafından vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılan Mutlu Kaya, son paylaşımıyla yürek yaktı. Kaya, öldürülen ablası Dilek Kaya'yı 5. ölüm yıl dönümünde unutmadı.

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süren fizik tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

İkinci baharını yaşayan Mutlu Kaya, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Kaya, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Kaya'nın hesabından yapılan mesajda "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Daha sonra yapılan paylaşımda Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KAHREDEN GERÇEK

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 22 Mart 2020'de Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Mutlu Kaya, cinayete kurban giden ablasını 5. ölüm yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından ablası Dilek Kaya'nın yer aldığı bir fotoğrafı '21.03'' notuyla yayınladı.

Mutlu Kaya'nın cinayete kurban giden ablası / Kaynak: InstagramMutlu Kaya'nın cinayete kurban giden ablası / Kaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör