Bülent Ersoy gece yarısı mekan açtırdı! "İlk defa ben takacağım"

Yüzüğü ve taşlı saatiyle dikkat çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Bana kimse bir şey almadığı için kendim aldım. Benimkiler hep fakirdi. Şimdi fakir zengin ne olursa olsun istemiyorum kimseyi. Bana ne?" Marka takıntısı olup olmadığı sorusuna ise ünlü sanatçı "Takıntım yok, güzel olması önemli. Hiç pazara gitmedim, pazar ortamını bilmiyorum ama pazardan da alışveriş yaparım. Giden arkadaşlarıma bana da bir şeyler almalarını söylerim, yeter ki beğeneyim" yanıtını verdi.

Kaynak: AA