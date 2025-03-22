Bülent Ersoy gece yarısı mekan açtırdı! "İlk defa ben takacağım"
Türk sanat müziğinin 'Diva'sı olarak gösterilen Bülent Ersoy, gösterişe doymuyor! Gece yarısı kapalı olan ünlü bir restoranı açtıran Diva, öncesinde ise mücevher mağazasını kapattırdı. 'İlk defa ben takacağım' diyen Ersoy, bu hareketiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.
72 yaşındaki Bülent Ersoy, önceki gece yakın arkadaşı Eda Uzuner Kalay ile birlikte Etiler'deki ünlü bir restorandaydı. Usta sanatçı, gece saat 01.00 sıralarında önce mücevher mağazası kapattırdı, ardından da ünlü bir restoranı açtırdı.
"İLK DEFA BEN TAKACAĞIM"
Sabah'ın haberine göre; Etiler'de yemek yerken görüntülenen Diva, "Bir kolye aldım. Türkiye'de ilk defa ben takacağım. Servet harcadım resmen" dedi.
Yüzüğü ve taşlı saatiyle dikkat çeken Ersoy, şöyle devam etti:
"Bana kimse bir şey almadığı için kendim aldım. Benimkiler hep fakirdi. Şimdi fakir zengin ne olursa olsun istemiyorum kimseyi. Bana ne?" Marka takıntısı olup olmadığı sorusuna ise ünlü sanatçı "Takıntım yok, güzel olması önemli. Hiç pazara gitmedim, pazar ortamını bilmiyorum ama pazardan da alışveriş yaparım. Giden arkadaşlarıma bana da bir şeyler almalarını söylerim, yeter ki beğeneyim" yanıtını verdi.
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