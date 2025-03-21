Anjiyo oldu! Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar hastaneden paylaştı
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminden düşmeyen Özcan Deniz, geçtiğimiz ay kalp spazmı geçirmişti. 52 yaşındaki ünlü şarkıcının eşi Samar Dadgar, hastane odasından paylaşım yaptı. İşte anjiyo olan Deniz'in sağlık durumu...
Ailesiyle yaşadığı sorunlar Özcan Deniz'i sağlık açısından da olumsuz etkiledi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ağabeyi ve aynı zamanda menajeri olan Ercan Deniz ile maddi konular nedeniyle bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu.
KALP SPAZMI GEÇİRMİŞTİ
Yaşanan gerilim sonrası peş peşe imalı mesajlar paylaşan Deniz, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu dile getirmişti.
Annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sert açıklamalarının ardından ise ünlü isim, Şubat ayında kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
ANJİYO OLDU
Özcan Deniz, anjiyo oldu. 2023 yılında, Özcan Deniz ile dünyaevine giren Samar Dadgar'dan eşiyle ilgili paylaşım geldi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Hastane odasında paylaşım yapan Dadgar, "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam." dedi.
Daha sonra 2 paylaşım daha yapan Dadgar, şunları yazdı: "Çıktı üzümlü kekim. Arayan soran herkes merak etmesin, her şey yolunda."
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