Anjiyo oldu! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar hastaneden paylaştı

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"HER ŞEY YOLUNDA"

Hastane odasında paylaşım yapan Dadgar, "Biz bir anjiyo olup çıkacağız. Her şey yolunda, sadece yatak biraz dar, zor sığdım ama kalkmam." dedi.

Daha sonra 2 paylaşım daha yapan Dadgar, şunları yazdı: "Çıktı üzümlü kekim. Arayan soran herkes merak etmesin, her şey yolunda."