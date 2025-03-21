Sokak hayvanları için büyük adım! Derin Mermerci dev barınma merkezi açıyor...

Sokak hayvanlarına olan duyarlılığıyla tanınan Derin Mermerci, yaklaşık 300 kedi ve köpeğe bakım sağladıktan sonra, birkaç ay önce hayvanları korumak amacıyla bir grup hayvansever arkadaşıyla birlikte "Bir Can Bir Candır" adını verdikleri bir dernek kurmuştu.