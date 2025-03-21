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Sokak hayvanları için büyük adım! Derin Mermerci dev barınma merkezi açıyor...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 11:34
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Sokak hayvanları için büyük adım! Derin Mermerci dev barınma merkezi açıyor...

Yıllardır sokak hayvanlarına olan duyarlılığıyla takdir toplayan Derin Mermerci, kurduğu 'Bir Can, Bir Candır' derneğiyle 42 dönüm arazi üzerine dev bir barınma merkezi açmaya hazırlanıyor.

Sokak hayvanlarına olan duyarlılığıyla tanınan Derin Mermerci, yaklaşık 300 kedi ve köpeğe bakım sağladıktan sonra, birkaç ay önce hayvanları korumak amacıyla bir grup hayvansever arkadaşıyla birlikte "Bir Can Bir Candır" adını verdikleri bir dernek kurmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Dernek üyeleri, sokak hayvanlarına daha iyi bir yaşam sunmak amacıyla ilk olarak büyük bir barınma merkezi açma kararı aldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bülent Cankurt'un haberine göre, 42 dönüm arazi üzerinde inşa edilen barınma merkezinin son hazırlıkları için dernek üyeleri geçtiğimiz günlerde bir araya geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Toplantı sonrası açıklama yapan Derin Mermerci, "Geri sayım başladı; heyecan son raddede. Her şey patili dostlarımız için" ifadelerini kullandı. Merkezin bir aya kadar açılacağı öğrenilirken, açılışın sosyeteden dostlarının katılacağı büyük bir davetle yapılacağı da duyuruldu.

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