21 Mart 2025, Cuma
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Aynı acıyı iki kez yaşadı! Tanyeli'nin eşinin paylaşımı yürek burktu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.03.2025 13:12 Güncelleme: 21.03.2025 13:29
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Aynı acıyı iki kez yaşadı! Tanyeli’nin eşinin paylaşımı yürek burktu

Pankreas kanseri nedeniyle 54 yaşında hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla gündem oldu.

17 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tanyeli, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Tanyeli'nin geride bıraktığı eşi İlker Sünneli ise sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Tanyeli'nin otomobilde giderken çekilmiş bir videosunu paylaşan Sünneli, paylaşımına, "Rüyalarımda beni yalnız bırakma" notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"ONUN İÇİN ÇOK ZOR" DEMİŞTİ

İlker Sünneli'nin eski eşini de kanser nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Geçtiğimiz yıl bir röportaj veren Tanyeli, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım."

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