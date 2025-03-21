Aynı acıyı iki kez yaşadı! Tanyeli'nin eşinin paylaşımı yürek burktu
Pankreas kanseri nedeniyle 54 yaşında hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla gündem oldu.
17 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Tanyeli, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Tanyeli'nin geride bıraktığı eşi İlker Sünneli ise sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.
Tanyeli'nin otomobilde giderken çekilmiş bir videosunu paylaşan Sünneli, paylaşımına, "Rüyalarımda beni yalnız bırakma" notunu düştü.
"ONUN İÇİN ÇOK ZOR" DEMİŞTİ
İlker Sünneli'nin eski eşini de kanser nedeniyle kaybettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl bir röportaj veren Tanyeli, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 21 Mart Cuma hutbesi konusu | İnfak ve Kur’an Ayı Ramazan
- Nevruz Bayramı 2025: Baharın coşkusunu yansıtan en güzel ve anlamlı Nevruz Bayramı kutlama mesajları
- Vadeli Döviş Satışı ne demek, nasıl yapılır? TCMB döviz satım işlemi nedir?
- Kilo vermek için en iyi 7 günlük yürüyüş planı
- Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı
- Sınav yok KPSS şartı yok! Hastanelere temizlik, hasta kabul-kayıt ve güvenlik görevlisi alınıyor
- Renkler ruh halinizi etkiliyor! Hangi renk hangi duyguyu tetikliyor?
- 2025 TUS VE STS ne zaman, hangi tarihte? TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı! e-Devlet üzerinden başvurabilecek: İşte kadrolar...
- Erken kalp krizi belirtileri! Bunlar varsa hemen doktora gidin
- Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- İBB'ye kayyum atanır mı? Hangi durumlarda belediyelere kayyum atanır?