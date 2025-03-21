Aşk-ı Memnu'nun Pelin'i Hayal Köseoğlu aşkını ilan etti
Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Hayal Köseoğlu, aşkını Instagram'dan ilan etti. Güzel oyuncu gönlünü bakın hangi oyuncuya kaptırdı. İşte sosyal medyada gündem olan o paylaşım...
'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Ufak Tefek Cinayetler', '7. Koğuştaki Mucize', 'Mahkum' ve 'Mucize Doktor' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Hayal Köseoğlu, aşk hayatıyla gündemde.
Hudutsuz Sevda'da "Damla Leto" karakterine hayat veren 32 yaşındaki oyuncunun rol arkadaşı Burak Sevinç'le aşk yaşadığı iddia edilmişti. Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.
SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİ
Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, dizide birlikte rol aldığı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşkını ilan etti.
Paylaşımına ise "Görüşürüz Hudutsuz Sevdam" notunu düşen oyuncu, hem dizideki karakterine hem de sevgilisinin diziden ayrılmasına duygusal bir şekilde veda etti. Kısa sürede gündem olan paylaşım yorum yağmuruna tutuldu.
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