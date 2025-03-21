Aşk-ı Memnu’nun Pelin’i Hayal Köseoğlu aşkını ilan etti

Aşkını böyle ilan etti / Kaynak: Instagram

Paylaşımına ise "Görüşürüz Hudutsuz Sevdam" notunu düşen oyuncu, hem dizideki karakterine hem de sevgilisinin diziden ayrılmasına duygusal bir şekilde veda etti. Kısa sürede gündem olan paylaşım yorum yağmuruna tutuldu.