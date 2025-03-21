Can Borcu'nun Cavidan'ı Alayça Öztürk'ün annesinden acı haber!
atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda Cavidan karakterini canlandıran Alayça Öztürk, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Öztürk'ün annesi Gülümser Hanaylı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Aşk ve Mavi, Bir Zamanlar Çukurova, Unutma Beni, Masumiyet, Elkızı gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Can Borcu dizisiyle izleyici karşısına çıkan Alayça Öztürk, annesini kaybetmenin acısını yaşadı.
ACI HABERİ DUYURDU
Başarılı oyuncunun annesi Gülümser Hanaylı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Öztürk "Canım annem Gülümser Hanaylı'nın cenazesi cuma öğlen namazında Üsküdar Şakirin Camii'nden kalkacak" ifadelerini kullandı.
Kızı ve annesinin mutfakta çekilen bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Her şey için teşekkür ederim canım annem. Tek başına büyüttün beni iyi ki benim annemdim. Seni çok seviyorum." dedi.
"CAN CANA 40 YIL"
Son olarak annesiyle bir karesini yayınlayan Alayça Öztürk, "Can cana 40 yıl" notunu ekledi.
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