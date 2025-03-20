Film-dizi camiasının acı kaybı! Osman Sınav’ın cenaze töreni belli oldu

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Osman Sınav 1987'de başladığı sinema yolculuğunda televizyon için Bir Muharririn Ölümü, Yalancı şafak, Atlıkarınca, Hünkârın Bir Günü, Küçük Dünya, Aşka Kimse Yok, Kapıları Açmak ve Yalancı isimli filmleri, sinema için de Gerilla, Deli Yürek Bumerang Cehennemi ve Pars Kiraz Operasyonu filmlerini çekti ve Türkiye'nin beyaz perdesine yeni zenginlikler kattı.

1991'de televizyonlar için dizi film çalışmalarına yoğunlaştı. Usta bir yönetmen olarak kendini kabul ettiren sanatçı, içerisinde Süper Baba, Deli Yürek, Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat, Sen Anlat Karadeniz gibi çok sevilen 23 dizi filminin yapımcısı ve yönetmeni oldu. Dizileri sadece Türkiye' de değil dünyanın geniş bir coğrafyasında çok sayıda ülkenin televizyonunda ilgiyle karşılandı.