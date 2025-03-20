Paylaşımına tepki yağdı! Tuğçe Tayfur acımasız yorumlara ateş püskürdü

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DOĞUM GÜNÜNDE BABASINI ANDI

18 Mart tarihinde 37 yaşına basan Tuğçe Tayfur, doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

Tayfur, paylaşımına ''Gerçek prenses son fotoğrafta. Ben bundan 8 yıl önce bugün bir kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki. Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa" notunu düştü.



Ferdi Tayfur'u da anmayı ihmal etmeyen Tuğçe Tayfur, sözlerine "Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam.. Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim. Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum'' diye devam etti.