Bizimkiler'in Hacer'i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti
1989-2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterine hayat veren oyuncu Filiz Küçüktepe'den acı haber geldi. 75 yaşındaki ünlü oyuncu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bizimkiler'in Hacer'i olarak hafızalara kazınan Filiz Küçüktepe'nin beyne pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Ünlü oyuncu, uzun süredir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Filiz Küçüktepe, yarın öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurtköy Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek.
FİLİZ KÜÇÜKTEPE KİMDİR?
19 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, kariyerine 1965 yılında tiyatro ile başladı. Ardından sinema ve televizyona yönelen Küçüktepe, özellikle 1980'ler ve 1990'lar boyunca önemli yapımlarda yer aldı.
Sahneye ve ekrana olan tutkusu ile sanat dünyasında derin izler bırakan oyuncu, unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazındı.
Ünlü oyuncunun dizideki eşi Abbas'ı canlandıran Hikmet Karagöz ise 2020'de yaşamını yitirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Vadeli Döviş Satışı ne demek, nasıl yapılır? TCMB döviz satım işlemi nedir?
- Kilo vermek için en iyi 7 günlük yürüyüş planı
- Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı
- Sınav yok KPSS şartı yok! Hastanelere temizlik, hasta kabul-kayıt ve güvenlik görevlisi alınıyor
- Renkler ruh halinizi etkiliyor! Hangi renk hangi duyguyu tetikliyor?
- 2025 TUS VE STS ne zaman, hangi tarihte? TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı! e-Devlet üzerinden başvurabilecek: İşte kadrolar...
- Erken kalp krizi belirtileri! Bunlar varsa hemen doktora gidin
- Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- İBB'ye kayyum atanır mı? Hangi durumlarda belediyelere kayyum atanır?
- Mide neden guruldar? Önemli bir hastalığın habercisi olabilir mi?
- Nevruz nedir, ne zaman kutlanır? Hangi ülkeler kutluyor? 2025 Nevruz Bayramı tarihleri...