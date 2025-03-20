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Bizimkiler'in Hacer'i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 15:33 Güncelleme: 20.03.2025 15:40
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Bizimkiler’in Hacer’i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

1989-2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterine hayat veren oyuncu Filiz Küçüktepe'den acı haber geldi. 75 yaşındaki ünlü oyuncu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bizimkiler'in Hacer'i olarak hafızalara kazınan Filiz Küçüktepe'nin beyne pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Filiz Küçüktepe 75 yaşında vefat etti / Kaynak: Sosyal medyaFiliz Küçüktepe 75 yaşında vefat etti / Kaynak: Sosyal medya

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Ünlü oyuncu, uzun süredir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Filiz Küçüktepe, yarın öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurtköy Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek.

FİLİZ KÜÇÜKTEPE KİMDİR?

19 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, kariyerine 1965 yılında tiyatro ile başladı. Ardından sinema ve televizyona yönelen Küçüktepe, özellikle 1980'ler ve 1990'lar boyunca önemli yapımlarda yer aldı.

Sahneye ve ekrana olan tutkusu ile sanat dünyasında derin izler bırakan oyuncu, unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazındı.

Ünlü oyuncunun dizideki eşi Abbas'ı canlandıran Hikmet Karagöz ise 2020'de yaşamını yitirmişti.

Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti / Kaynak: InstagramFiliz Küçüktepe hayatını kaybetti / Kaynak: Instagram

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