Bizimkiler’in Hacer’i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

Filiz Küçüktepe 75 yaşında vefat etti / Kaynak: Sosyal medya

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Ünlü oyuncu, uzun süredir Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Filiz Küçüktepe, yarın öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurtköy Şeyhli Mezarlığı'na defnedilecek.

FİLİZ KÜÇÜKTEPE KİMDİR?

19 Aralık 1949'da İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, kariyerine 1965 yılında tiyatro ile başladı. Ardından sinema ve televizyona yönelen Küçüktepe, özellikle 1980'ler ve 1990'lar boyunca önemli yapımlarda yer aldı.

Sahneye ve ekrana olan tutkusu ile sanat dünyasında derin izler bırakan oyuncu, unutulmaz performanslarıyla hafızalara kazındı.

Ünlü oyuncunun dizideki eşi Abbas'ı canlandıran Hikmet Karagöz ise 2020'de yaşamını yitirmişti.

Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti / Kaynak: Instagram