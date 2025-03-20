Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilen Duygu German’dan açıklama

Lucas Torreira / Kaynak: Instagram

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Instagram'da yaklaşık 305 bin takipçisi bulunan Duygu German ise iddiaları şu ifadelerle yalanladı:

"Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu. Nazik ve kibar birisi. Ancak aramızda ilişki söz konusu değil. Bundan sonra da bizi aynı projelerde görebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapma gereği duydum. İzmir'den İstanbul'a işimi yapmak için gittim, ekipçe yemek yedik işimi yaptım ve geri döndüm.