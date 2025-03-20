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Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilen Duygu German'dan açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 14:03 Güncelleme: 20.03.2025 14:05
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Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilen Duygu German’dan açıklama

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız orta sahası Lucas Torreira ile sosyal medya fenomeni Duygu German'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. German, çıkan haberlere sosyal medya üzerinden açıklık getirdi.

Oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisine geçtiğimiz yaz nokta koyan Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın yeni aşkının Duygu German olduğu iddia edilmişti.

Aşk iddialarını çıkaran fotoğraf / Kaynak: InstagramAşk iddialarını çıkaran fotoğraf / Kaynak: Instagram

İddialara sebep olan durum ise ünlü futbolcunun Instagram'da paylaştığı bu fotoğraftı. Aynı fotoğrafı German da kendi hesabında paylaşınca, ikili arasındaki ilişkiye dair iddialar güçlendi.

Lucas Torreira / Kaynak: InstagramLucas Torreira / Kaynak: Instagram

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Instagram'da yaklaşık 305 bin takipçisi bulunan Duygu German ise iddiaları şu ifadelerle yalanladı:

"Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu. Nazik ve kibar birisi. Ancak aramızda ilişki söz konusu değil. Bundan sonra da bizi aynı projelerde görebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapma gereği duydum. İzmir'den İstanbul'a işimi yapmak için gittim, ekipçe yemek yedik işimi yaptım ve geri döndüm.

Duygu German'dan iddialara yalanlama / Kaynak: InstagramDuygu German'dan iddialara yalanlama / Kaynak: Instagram

Erkeklere kırgın değilim ama bazı kadınların yaptığı yorumlara kırıldım. Çünkü kadının kadına bunu yapması korkunç. O zaman bir açıklama yapma gereği duymadım çünkü kendimden çok eminim ailem benden çok emin. Siz benim omzuma basarak yükselmeye çalışırken, ben normal hayatıma devam ediyorum."

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