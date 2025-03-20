Lucas Torreira ile aşk yaşadığı iddia edilen Duygu German'dan açıklama
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız orta sahası Lucas Torreira ile sosyal medya fenomeni Duygu German'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. German, çıkan haberlere sosyal medya üzerinden açıklık getirdi.
Oyuncu Devrim Özkan ile ilişkisine geçtiğimiz yaz nokta koyan Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın yeni aşkının Duygu German olduğu iddia edilmişti.
İddialara sebep olan durum ise ünlü futbolcunun Instagram'da paylaştığı bu fotoğraftı. Aynı fotoğrafı German da kendi hesabında paylaşınca, ikili arasındaki ilişkiye dair iddialar güçlendi.
"SÖZ KONUSU DEĞİL"
Instagram'da yaklaşık 305 bin takipçisi bulunan Duygu German ise iddiaları şu ifadelerle yalanladı:
"Lucas Torreira ile beraber bir reklam filmi çektik. İçime sinen bir proje oldu. Torreira çok iyi bir sporcu. Nazik ve kibar birisi. Ancak aramızda ilişki söz konusu değil. Bundan sonra da bizi aynı projelerde görebilirsiniz. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapma gereği duydum. İzmir'den İstanbul'a işimi yapmak için gittim, ekipçe yemek yedik işimi yaptım ve geri döndüm.
Erkeklere kırgın değilim ama bazı kadınların yaptığı yorumlara kırıldım. Çünkü kadının kadına bunu yapması korkunç. O zaman bir açıklama yapma gereği duymadım çünkü kendimden çok eminim ailem benden çok emin. Siz benim omzuma basarak yükselmeye çalışırken, ben normal hayatıma devam ediyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 Kaymakamlık sınav sonuç ekranı
- Sınav yok KPSS şartı yok! Hastanelere temizlik, hasta kabul-kayıt ve güvenlik görevlisi alınıyor
- Renkler ruh halinizi etkiliyor! Hangi renk hangi duyguyu tetikliyor?
- 2025 TUS VE STS ne zaman, hangi tarihte? TUS sınav giriş belgesi nereden alınır?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 130 sözleşmeli personel alımı! e-Devlet üzerinden başvurabilecek: İşte kadrolar...
- Erken kalp krizi belirtileri! Bunlar varsa hemen doktora gidin
- Türkiye-Macaristan bugün saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi play-off Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- İBB'ye kayyum atanır mı? Hangi durumlarda belediyelere kayyum atanır?
- Mide neden guruldar? Önemli bir hastalığın habercisi olabilir mi?
- Nevruz nedir, ne zaman kutlanır? Hangi ülkeler kutluyor? 2025 Nevruz Bayramı tarihleri...
- Bugün metrobüsler çalışıyor mu? 20 Mart Perşembe metrobüs seferleri durduruldu mu, son durum ne?
- A101'de Bayram indirimleri bugün başladı: Yetişen alır! Şeker ve lokumlar tezgahta