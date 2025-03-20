Ece Erken'e dolandırıcılık şoku: Kartından çekilen parayı açıkladı
Kredi kartı dolandırıcılığı son dönemde ciddi bir sorun haline geldi. Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'ın kredi kartı bilgilerinin çalınmasının ardından, ünlü sunucu Ece Erken de benzer bir mağduriyet yaşadığını açıkladı.
Son dönemde kredi kartı dolandırıcılığı vakaları hızla artarken, oyuncu Alperen Duymaz'ın ardından sunucu Ece Erken'in başına da benzer bir olay geldi.
KİŞİSEL BİLGİLERİ ÇALINDI
32 yaşındaki ünlü oyuncu Alperen Duymaz, dizi setinde yaşadığı olayla gündeme geldi. Duymaz, set sırasında karşılaştığı kuryelerin sayısının artmasını fark edince büyük bir şok yaşadı. Hemen harekete geçen ünlü isim, dolandırıcılardan şikayetçi oldu.
Alperen Duymaz'ın avukatı İlker Atamer tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
14 AYRI YEMEK SİPARİŞİ
''Vatandaşların çalınan kişisel verileri artık çok sayıda sahte yemek siparişi yoluyla rahatsızlık vermek için de kullanılmaya başlandı. Müvekkilimiz Alperen Duymaz, dizi çekimi için sette bulunduğu sırada kendisi adına açılan sahte bir yemek sipariş hesabından 14 ayrı bir yemek sipariş verilmesi neticesinde art arda gelen yemek kuryeleri nedeniyle çekimlere ara vermek zorunda kalmıştır. Ayrıca aynı gün müvekkilin akrabası olan farklı şehirdeki iki kişiye daha çok sayıda sahte yemek siparişi verilmiş olması şüphelilerin, müvekkilin telefon ve adres bilgileri dışında ayrıca nüfus bilgilerine de sahip olduğunu göstermiştir. İlgili yemek sipariş sitesinden IP adresi tespiti yapılması talebiyle yetkili başsavcılığa ihbar ve şikâyette bulunduk. Ayrıca ünlü kişilerin telefon numaraları bilgilerinin satıldığını tespit ettiğimiz bir Instagram hesabına da ihbar ettik. Vatandaşların kişisel verilerinin uzun bir süre önce internette yayınlandığı ve artık elden ele dolaştığı ve bu verilerin suistimal edilerek farklı suçlar işlendiği gerçeği karşısında devletin hiçbir şey yapmamak yerine en azından yeni bir algoritmaya dayalı yeni kimlik numaraları dağıtması gerektiğini düşünüyorum.''
ÇEKİLEN PARAYI AÇIKLADI
"Gel Konuşalım" programında bu konu ele alınırken, sunucu Ece Erken de kredi kartı mağduru olduğunu açıkladı.
Erken, konuyla ilgili, ''Başıma böyle bir şey geldi. Benim de kredi kartım kopyalandı. Hatta bugün oldu. Sabah 06.00'da kredi kartımı kullanıma kapattım. Bu benim ikinci kez başıma geldi. İnternette beni çok uyardınız, DM'den çok mesajlar geldi zamanında ilk dolandırıldığımda. Sizi dinlemediğim için o kadar pişmanım ki. Bazı sitelerde kartımızı alıp kopyalayabiliyorlar. Bana da takipçilerim söyledi, uyardı. Bu sabaha karşı kartımdan yapılan alışverişlerden toplam 16 bin, 17 bin TL gibi bir rakam çekildi. Kartımı iptal ettim.'' dedi.
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