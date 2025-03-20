Ferdi Tayfur’un hayranları ramazanda yetim çocukları unutmadı

Kaynak: A HABER ARŞİV

Dillere pelesenk olan "Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi unutulmaz şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran sanatçının ölümünün ardından ailesi arasında kriz çıkmıştı.

Bıraktığı mirası da aile üyeleri arasında krize neden olurken Tuğçe Tayfur, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu duyurmuştu.