Ferdi Tayfur'un hayranları ramazanda yetim çocukları unutmadı
Dillere pelesenk olan şarkılarıyla gönüllerde taht kuran usta sanatçı Ferdi Tayfur'un sevenleri, onun anısını yaşatmak için anlamlı yardımlarda bulunuyor. Uganda'da hayır yemeği düzenleyip hatimler indiren hayranları, şimdi de yetim çocuklara iftar sofraları kurarak iyilik yarışını sürdürüyor.
Arabesk müziğin efsane ismi ve Ferdi Baba olarak tanınan ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Usta sanatçının hayranları onun anısını yaşatmak için anlamlı yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Sabah'ın haberine göre; Daha önce Uganda'da hayır yemeği düzenleyip hatimler indiren hayranları, şimdi de Nar Yardımlaşma Derneği aracılığıyla yetim çocuklara iftar yemeği verdi.
Dillere pelesenk olan "Hatıran Yeter", "Nisan Yağmuru", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi", "Bana da Söyle", "Çeşme" ve "Huzurum Kalmadı" gibi unutulmaz şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran sanatçının ölümünün ardından ailesi arasında kriz çıkmıştı.
Bıraktığı mirası da aile üyeleri arasında krize neden olurken Tuğçe Tayfur, mahkeme kararıyla babasının tüm fikri ve sınai haklarına tedbir konulduğunu duyurmuştu.
"BU YIL BİR KANADIM DAHA GİTTİ"
Dün ise 37 yaşına giren Tuğçe Tayfur, yaptığı doğum günün paylaşımıyla gündeme geldi. Yeni yaşında babasını da unutmayan Tayfur şu ifaeleri kullandı:
"Gerçek prenses son fotoğrafta. Ben bundan 8 yıl önce bugün bi kanadımı kaybettim, canımı anneannemi. Onu tanımanızı çok isterdim. Şimdi Lina'da onu görüyorum, öyle çok benziyor ki. Hayat tabii bu işte bir şekilde kalkıyorsun ayağa. Derken bu yıl bir kanadım daha gitti, babam..Türkiye koca bir değerini kaybetti, hayranları hayran oldukları kişiyi kaybetti, ben babamı kaybettim.
Zaman yine geçiyor ve ben yine sevdiklerimle dostlarımla ayağa kalkıyorum. Çünkü benim kanatlarım giderken bi taraftan da 3 tane evladıma kanat olmaya gayret ediyorum. Bugün anladım ki benim çok ama çok güzel dostlarım var. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Doğum günümü kutlayan tüm sevenlerime de sonsuz sevgilerimi iletiyorum"
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