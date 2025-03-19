Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı aşkı bitti! Ayrılık nedeni...

"MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

Bürsin'in geçtiğimiz aylarda bir süredir Sabancıların torunu Melisa Tapan Sabancı ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Aramızda Kalmasın programında sorularını yanıtlayan ve Melisa Tapan ile sürpriz ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum." demişti.

Kaynak: Instagram