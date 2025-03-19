19 Mart 2025, Çarşamba
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Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı aşkı bitti! Ayrılık nedeni...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 14:37
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Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı aşkı bitti! Ayrılık nedeni...

Oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da adından söz ettiren Kerem Bürsin, bir süredir beraber olduğu Melisa Sabancı ile yollarını ayırdı. Yakın zamanda evlenecekleri konuşun çifttin, ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

'Güneşi Beklerken' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Kerem Bürsin'in aşk yüzü bir türlü gülmüyor...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

Bürsin'in geçtiğimiz aylarda bir süredir Sabancıların torunu Melisa Tapan Sabancı ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

Aramızda Kalmasın programında sorularını yanıtlayan ve Melisa Tapan ile sürpriz ilişkisi hakkında konuşan Bürsin, "Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum." demişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"ÇOK MU ŞANSLIYIM?"

Bürsin, evlilik hakkında "İster istemez insan düşünüyor tabii. Bazen şey de düşünüyorum acaba çok mu yaşlıyım. Şanslıysam herhalde olur. " ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BOMBA İDDİA

Evlenmeleri beklenen çiftten kötü haber geldi! İlişkilerini gözlerden uzak şekilde yaşayan ikiliden Sabancı ayrılık kararı aldı. Sabancı'nın Kerem Bürsin'in ailesiyle uyum sağlayamadığını düşünerek bu kararı aldığı iddia edildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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