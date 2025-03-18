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Oyuncu Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.03.2025 15:10
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Oyuncu Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor!

İnci Taneleri dizisinde Cenk karakteri ile izleyicinin karşısına çıkan Bekir Aksoy yeniden baba olmaya hazırlanıyor. Bir etkinliğe katılan oyuncu, üçüncü kez bebek sahibi olacaklarını açıkladı.

Doktorlar, Leyla Hanım, Aşk Zamanı ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Bekir Aksoy üçüncü kez baba olacak. Bekir Aksoy, eşi Nazife Oğlakçıoğlu ile bir davette görüntülendi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"KARDEŞ GELİYOR"

Muhabir Online'ın haberine göre, dün akşam bir etkinliğe katılan oyuncu, üçüncü kez bebek sahibi olacaklarını açıkladı. 56 yaşındaki oyuncu "Kardeş geliyor" dedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

2019'da evlenen Nazife Oğlakçıoğlu ile Bekir Aksoy'un 2020'de Asil adını verdikleri çocukları dünyaya gelmişti. Bekir Aksoy'un, Derya Çavuşoğlu ile evliliğinden de Emir adında bir oğlu daha var.

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