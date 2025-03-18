Oyuncu Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor!

Kaynak: Instagram

2019'da evlenen Nazife Oğlakçıoğlu ile Bekir Aksoy'un 2020'de Asil adını verdikleri çocukları dünyaya gelmişti. Bekir Aksoy'un, Derya Çavuşoğlu ile evliliğinden de Emir adında bir oğlu daha var.