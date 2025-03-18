Oyuncu Bekir Aksoy üçüncü kez baba oluyor!
İnci Taneleri dizisinde Cenk karakteri ile izleyicinin karşısına çıkan Bekir Aksoy yeniden baba olmaya hazırlanıyor. Bir etkinliğe katılan oyuncu, üçüncü kez bebek sahibi olacaklarını açıkladı.
Doktorlar, Leyla Hanım, Aşk Zamanı ve Yahşi Cazibe gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Bekir Aksoy üçüncü kez baba olacak. Bekir Aksoy, eşi Nazife Oğlakçıoğlu ile bir davette görüntülendi.
"KARDEŞ GELİYOR"
Muhabir Online'ın haberine göre, dün akşam bir etkinliğe katılan oyuncu, üçüncü kez bebek sahibi olacaklarını açıkladı. 56 yaşındaki oyuncu "Kardeş geliyor" dedi.
2019'da evlenen Nazife Oğlakçıoğlu ile Bekir Aksoy'un 2020'de Asil adını verdikleri çocukları dünyaya gelmişti. Bekir Aksoy'un, Derya Çavuşoğlu ile evliliğinden de Emir adında bir oğlu daha var.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sirke veya karbonat gerekmez! Tek ürünle banyonuzdan kireci söküp atacak formül
- KPSS şartı yok: 81 ilde beden işçisi ve büro memuru alımları yapılacak
- LGS 2025 BAŞVURU KILAVUZU EKRANI | LGS başvuruları ne zaman, nereden yapılacak?
- Çanakkale’nin en meşhur yemekleri: Tadına bakmadan dönmeyin!
- Saatler bu sene ileri alınacak mı? Yaz saati uygulaması devam edecek mi?
- 21 Mart ne günü, özelliği ne? Gündüz ve gece eşitlenmesi nedir, neden olur?
- Zeka testi: Bu resimdeki gizli baykuş nerede? 672 kişiden 27'si başarıyor
- Türkçede kullanılan ama aslında farklı dillerden gelen 10 kelime! Bunları biliyor muydunuz?
- AUZEF ara sınav takvimi 2025 | AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı?
- Günde sadece bir tane içmek kalp hastalığı, kanser ve diyabet yapıyor
- Tarım Kredi Market 18-24 Mart indirim kataloğu geldi! TK'da tavuk but 79 TL, 2 L ayçiçek yağı 134.90 TL'den satılıyor
- SSK, Bağ-Kur'luya 4.000 TL ikramiyede son viraj! Emekliye ek ödeme Meclis'te: 24-25-26-27-28 Mart'ta...