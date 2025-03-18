Zeynep Özyılmazel ve Kerem Görsev evleniyor! Ünlü çiftten ilk fotoğraf...

YAZA DÜĞÜN VAR!

Zaten çok mutlu olduklarını duyuyordum ama bu kadar kısa sürede evlenme kararı almalarını da beklemiyordum açıkçası. Başından iki evlilik geçen Kerem Görsev ile ikinci evliliğini yapacak olan Zeynep Özyılmazel'in mutluluklarının daim olmasını diliyorum. Bu arada düğünün yazın Bodrum'da olacağı da kulağıma geldi."

Kaynak: Instagram