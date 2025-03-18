Zeynep Özyılmazel ve Kerem Görsev evleniyor! Ünlü çiftten ilk fotoğraf...
Uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü usta piyanist Kerem Görsev ve şarkıcı Zeynep Özyılmazel, nişanlandıklarını açıkladı. Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken çiftin, yaz aylarında evleneceği öğrenildi.
Şarkıcı Neco'nun kızı Ayşe Özyılmazel, bu kez özel hayatıyla gündem geldi. Ünlü çift, evliliğe ilk adımı attı. Nişanlandıklarını duyuran çiftin bu yaz Bodrum'da sade bir törenle evlenmeyi planladığı öğrenildi.
Aralarındaki 17 yaş farkıyla dikkat çeken ünlü çiftin evlilik haberini, Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt bugünkü köşesinde şu sözlerle kaleme aldı:
"Evlenmeye hazırlanan ancak yan yana hiç görülmeyen sevgililerin birlikte çekilmiş ilk fotoğrafını da yine ilk kez benim köşemde görüyorsunuz.
Fotoğrafta da gördüğünüz gibi ikisinin de mutluluktan gözlerinin içi gülüyor.
YAZA DÜĞÜN VAR!
Zaten çok mutlu olduklarını duyuyordum ama bu kadar kısa sürede evlenme kararı almalarını da beklemiyordum açıkçası. Başından iki evlilik geçen Kerem Görsev ile ikinci evliliğini yapacak olan Zeynep Özyılmazel'in mutluluklarının daim olmasını diliyorum. Bu arada düğünün yazın Bodrum'da olacağı da kulağıma geldi."
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