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Ameliyat olan Aras Bulut İynemli setten paylaştı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.03.2025 11:44 Güncelleme: 18.03.2025 11:47
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Ameliyat olan Aras Bulut İynemli setten paylaştı!

Deha dizinin setinde geçirdiği kaza sonucu ayağı kırılan Aras Bulut İynemli sevenlerini telaşlandırdı. Apar topar ameliyata alınan ünlü oyuncu, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sete geri dönen İynemli, ayağındaki aşil botla dikkat çekti.

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli, sette aksiyon sahnesi çekerken talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağı kırılan İynemli, geçirdiği ameliyat sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Hastaneden yayınladığı kareye "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu düşen İynemli'den yeni paylaşım geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Diziye ne zaman döneceği merak edilirken, ünlü oyuncu setten bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü oyuncu sete geri döndü! Kaynak: InstagramÜnlü oyuncu sete geri döndü! Kaynak: Instagram

Ameliyatlı sol ayağına aşil botu giyerek sete gelen İynemli o anları, sosyal medyda gündem oldu.

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