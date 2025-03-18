Ameliyat olan Aras Bulut İynemli setten paylaştı!
Deha dizinin setinde geçirdiği kaza sonucu ayağı kırılan Aras Bulut İynemli sevenlerini telaşlandırdı. Apar topar ameliyata alınan ünlü oyuncu, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sete geri dönen İynemli, ayağındaki aşil botla dikkat çekti.
Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli, sette aksiyon sahnesi çekerken talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağı kırılan İynemli, geçirdiği ameliyat sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.
Hastaneden yayınladığı kareye "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu düşen İynemli'den yeni paylaşım geldi.
Diziye ne zaman döneceği merak edilirken, ünlü oyuncu setten bir fotoğraf paylaştı.
Ameliyatlı sol ayağına aşil botu giyerek sete gelen İynemli o anları, sosyal medyda gündem oldu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Bu resimdeki gizli baykuş nerede? 672 kişiden 27'si başarıyor
- Türkçede kullanılan ama aslında farklı dillerden gelen 10 kelime! Bunları biliyor muydunuz?
- AUZEF ara sınav takvimi 2025 | AUZEF bahar dönemi vize sınavları ne zaman, giriş belgesi açıklandı mı?
- Günde sadece bir tane içmek kalp hastalığı, kanser ve diyabet yapıyor
- Tarım Kredi Market 18-24 Mart indirim kataloğu geldi! TK'da tavuk but 79 TL, 2 L ayçiçek yağı 134.90 TL'den satılıyor
- SSK, Bağ-Kur'luya 4.000 TL ikramiyede son viraj! Emekliye ek ödeme Meclis'te: 24-25-26-27-28 Mart'ta...
- 18 Mart toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İETT, metro, metrobüs, otobüs, vapur, Marmaray indirimli mi?
- MSÜ tercih KILAVUZU ve Takvimi 2025 | Kara, Hava, Deniz Harp Okulu, Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ taban puanı ve sıralamaları...
- 18 Mart Mesajları 2025 | Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel anlamlı, duygusal ve dualı mesajlar
- Hava durumu alarm veriyor! Balkan soğukları Türkiye’yi sardı! İstanbul dahil 27 il için peş peşe uyarı: Kar, fırtına...
- AÖL 2. Dönem sınav giriş belgesi alma ekranı MEB | 2025 Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte?
- 18 Mart Çanakkale Zaferi şiirleri | 2-3-4-5 kıtalık anlamlı, kısa ve uzun 18 Mart şiirleri burada!