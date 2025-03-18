Ameliyat olan Aras Bulut İynemli setten paylaştı!

Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli, sette aksiyon sahnesi çekerken talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağı kırılan İynemli, geçirdiği ameliyat sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Hastaneden yayınladığı kareye "Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu düşen İynemli'den yeni paylaşım geldi.

Kaynak: Instagram

Diziye ne zaman döneceği merak edilirken, ünlü oyuncu setten bir fotoğraf paylaştı.