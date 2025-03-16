Yeşilçam’ın usta oyuncusu Gülümser Gülhan hayatını kaybetti

Gülümser Gülhan

GÜLÜMSER GÜLHAN KİMDİR?

Gülümser Gülhan, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan ile evlidir. Mesela Muzaffer (1987), Davacı (1987) ve Postacı (1984) filmleriyle tanınmıştır. Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı Postacı filminde Erdal Özyağcılar'ın (Latif) eşi Petra rolü ile hatırlanmaktadır.