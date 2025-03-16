Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gülümser Gülhan hayatını kaybetti
Keşanlı Ali Destanı, Davacı ve Postacı gibi birçok önemli dizi ve filmlerde oynayan usta sanatçı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti. Gülhan'ın cenaze törenin ayrıntıları belli oldu. Gülhan 16 Mart Pazar günü (bugün) Beylerbeyi Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.
Yeşilçam sinemasının önemli işlerine imza atan usta oyuncu Gülümser Gülhan'ndan acı haber geldi. Keşanlı Ali Destanı, Bir Zamanlar İstanbul, Davacı, Postacı gibi dizi ve filmlerde önemli karakterlere hayat veren Gülhan, vefat etti. Gülümser Gülhan'ın ölüm haberi Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Yapılan paylaşımda; "Oyuncu H. Gülümser Gülhan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
YARIM ASIRLIK EŞİMİ KAYBETTİM
Gülümser Gülhan'ın eşi usta sanatçı Ahmet Gülhan, ölüm haberini "Yarım asırlık eşimi kaybettim" diyerek duyurdu. Gülhan eşinin vefat haberinin ardından cenaze törenine ilişkin bilgilendirme yaptı.
CENAZE TÖRENİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU
Ahmet Gülhan tarafından yapılan açıklamada Gülümser Gülhan'ın cenazesi 16 Mart 2025 Pazar (bugün) Beylerbeyi Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Küplüce Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
GÜLÜMSER GÜLHAN KİMDİR?
Gülümser Gülhan, tiyatro sanatçısı Ahmet Gülhan ile evlidir. Mesela Muzaffer (1987), Davacı (1987) ve Postacı (1984) filmleriyle tanınmıştır. Özellikle Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte rol aldığı Postacı filminde Erdal Özyağcılar'ın (Latif) eşi Petra rolü ile hatırlanmaktadır.
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