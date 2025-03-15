15 Mart 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Can Borcu'nun Emel'i Mine Tugay kötü haberi verdi: "Canı sıkkın bir gazi"

Can Borcu'nun Emel'i Mine Tugay kötü haberi verdi: "Canı sıkkın bir gazi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.03.2025 14:19
ABONE OL
Can Borcu’nun Emel’i Mine Tugay kötü haberi verdi: Canı sıkkın bir gazi

atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda 'Emel' rolüne hayat veren Mine Tugay, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. 46 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadaki son paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi.

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Instagram'da 4,2 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"CANI SIKKIN BİR GAZİ"

Şu sıralar sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Tugay, son paylaşımına "Kaburgası da çatlak, belinde disk kayması olan ağrılı, canı sıkkın bir gazi'' notunu düştü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Oyuncuya takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör