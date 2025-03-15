Can Borcu'nun Emel'i Mine Tugay kötü haberi verdi: "Canı sıkkın bir gazi"
atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nda 'Emel' rolüne hayat veren Mine Tugay, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. 46 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadaki son paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi.
"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Instagram'da 4,2 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi.
"CANI SIKKIN BİR GAZİ"
Şu sıralar sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Tugay, son paylaşımına "Kaburgası da çatlak, belinde disk kayması olan ağrılı, canı sıkkın bir gazi'' notunu düştü.
Oyuncuya takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.
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