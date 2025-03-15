Takipçileri eriyor! Şeyma Subaşı’na hayranlarından darbe!

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SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Şimdiye kadar evliliği hakkında sessiz kalan Subaşı, konuk olduğu bir YouTube programında ilk kez konuştu. Yaşadığı süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü fenomen, "Çok acılar çektim, çok ağladım ve kendimi çok düşürdüm" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Eski eşi hakkında sert ifadeler kullanan Subaşı, "Adam mesela deli, sosyopat bir şey ki seni her şeyle kandırabiliyor" diyerek, evliliğinde yaşadığı zorlukları dile getirdi. Subaşı'nın bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.