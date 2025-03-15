Takipçileri eriyor! Şeyma Subaşı'na hayranlarından darbe!
Geçtiğimiz günlerde ikinci evliliği ile ilgili yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın takipçileriyle bir türlü yıldızı barışmıyor! Ünlü isim, Instagram'da 100 bin takipçi daha kaybetti.
Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te görkemli bir düğünle evlenmiş, ancak kısa süre sonra ayrılık kararı almıştı.
SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Şimdiye kadar evliliği hakkında sessiz kalan Subaşı, konuk olduğu bir YouTube programında ilk kez konuştu. Yaşadığı süreçle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü fenomen, "Çok acılar çektim, çok ağladım ve kendimi çok düşürdüm" diyerek yaşadıklarını anlattı.
Eski eşi hakkında sert ifadeler kullanan Subaşı, "Adam mesela deli, sosyopat bir şey ki seni her şeyle kandırabiliyor" diyerek, evliliğinde yaşadığı zorlukları dile getirdi. Subaşı'nın bu açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Şubaşı, bu kez de sosyal medyada kaybettiği takipçi sayısıyla gündem oldu.
100 BİN DAHA KAYBETMİŞ!
Sabah'tan Bülent Cankurt bugünkü köşesinde konuyu şu sözlerle kaleme aldı:
"Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın takipçileriyle yıldızı barışmıyor! Hatırlarsınız; Şeyma, 6 Şubat 2023'teki deprem felaketine duyarsız kalmıştı. Mohammed Alsaloussi ile St. Moritz tatilinden, New York'taki gelinlik provası ve restoranlardan paylaşım yapan Şeyma'ya en büyük cezayı takipçileri kesmiş, 3.3 milyon olan takipçi sayısı 2.9 milyona düşmüştü.
Önceki gün baktığımda gördüm ki, 100 bin takipçi daha kaybetmiş. Hafta içinde Mohammed Alsaloussi ile beş ay süren evliliğinde neler çektiğini anlatması, yeniden gündeme gelip kalan takipçilerini korumak için olabilir mi, diye düşünmeden edemedim!"
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