Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli ameliyata alındı!
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli başrolünde olduğu Deha dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşadı. Aksiyon sahnesi çekerken ayağı kırılan İynemli, apar topar ameliyata alındı. İşte sağlık durumu...
Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen'in kadrosunda yer aldığı Deha dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli, bu kez sağlık sorunuyla gündeme geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 34 yaşındaki ünlü oyuncu sette talihsiz bir kaza geçirdi.
AKSİYON SAHNESİ SONRASI HASTANELİK OLDU
Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Aras Bulut İynemli'nin sette aksiyon sahnesi çekilirken ayağı kırıldı.
AMELİYATA ALINDI
Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun ayak bileğinde bir kırık oluştuğu tespit edildi. Acil ameliyata alınan İynemli'nin operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.
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