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Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli ameliyata alındı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.03.2025 11:07
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Deha’nın Devran’ı Aras Bulut İynemli ameliyata alındı!

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli başrolünde olduğu Deha dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşadı. Aksiyon sahnesi çekerken ayağı kırılan İynemli, apar topar ameliyata alındı. İşte sağlık durumu...

Uğur Polat, Taner Ölmez ve Melis Sezen'in kadrosunda yer aldığı Deha dizisinin başrolü Aras Bulut İynemli, bu kez sağlık sorunuyla gündeme geldi.

Dizi setinde kaza! Kaynak: InstagramDizi setinde kaza! Kaynak: Instagram

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 34 yaşındaki ünlü oyuncu sette talihsiz bir kaza geçirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AKSİYON SAHNESİ SONRASI HASTANELİK OLDU

Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Aras Bulut İynemli'nin sette aksiyon sahnesi çekilirken ayağı kırıldı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AMELİYATA ALINDI

Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun ayak bileğinde bir kırık oluştuğu tespit edildi. Acil ameliyata alınan İynemli'nin operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

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