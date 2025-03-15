Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari’den ayrılık itirafı!

"SEVGİLİLİK BİTEBİLİYOR"

Doğum gününü eşi ve kızıyla birlikte kutlayan Tatari, gönderisine şu mesajı yazdı:

''Aile olmak baki. Sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan'a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz.''

Kaynak: Instagram