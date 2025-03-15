Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den ayrılık itirafı!
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari ile eşi Edip Tepeli'nin boşandıkları iddiaları, bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Ünlü oyuncu, son yaptığı paylaşımla iddialara yanıt vermiş oldu.
"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan Ayşecan Tatari, kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile 2017 yılında New York'ta dünyaevine girmişti. Çift, 2020 yılında ise ilk çocukları Müjgan'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.
Tatari, geçtiğimiz aylarda annesi usta oyuncu Aliye Uzunatağan ve kızıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Ünlü isim, uzun süredir bir projede yer almaması hakkında, "Ekranlara dönmek gibi planım yok" açıklamasını yapmıştı.
FOTOĞRAFTAKİ NOT DİKKAT ÇEKTİ
Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli'nin boşanacakları iddiaları magazin gündeminde yer almaya devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. 36. yaşını kutlayan ünlü isim, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla ayrıldıklarını resmen itiraf etti.
"SEVGİLİLİK BİTEBİLİYOR"
Doğum gününü eşi ve kızıyla birlikte kutlayan Tatari, gönderisine şu mesajı yazdı:
''Aile olmak baki. Sevgililik ise bitebiliyor. Müjgan'a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak. İyi ki doğdum. İyi ki aileyiz.''
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