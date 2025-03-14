Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu...

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, ifadelerinde Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile hiç bir şekilde irtibatlarının bulunmadıklarını yalnızca sanat camiası kapsamında sektörden birbirlerini tanıdıklarını söyledikleri ancak şüpheliler hakkında Gezi Parkı olaylarına yönelik 2013 yılı itibari ile alınan HTS-baz sinyal bilgisi incelemesi raporunda şüpheli Halit Ergenç ile Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora arasında 12 kez iletişim tespiti bulunduğu, aralarındaki iletişimin Gezi Parkı döneminde özellikle yoğunlaştığının görüldüğü kaydedildi.



İddianamede, şüpheli Rıza Kocaoğlu'nun ise Alabora ile Gezi Parkı eylemlerinin yoğunlaşmaya başladığı 2013'te görüşmelerinin bulunduğu, ilgili tarihte Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora tarafından şüpheli Rıza Kocaoğlu'nun 06.49 saatinde arandığı şeklinde iletişim kaydının bulunduğu aktarıldı.

4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ



Şüpheliler ile Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora arasında iletişim tespitinin ve ortak baz sinyal bilgisinin bulunduğu dönemlere ilişkin yapılan açık kaynak araştırmasında ise Gezi Parkı'nda kitlesel olarak eylemlerin yoğunlaştığı tarihte bir araya gelerek kol kola yürüyüş yaptıklarının tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, ayrıca aynı karede olduklarına dair fotoğrafların bulunduğu ve şüpheliler Ergenç ve Kocaoğlu'nun yalan beyanlarda bulundukları kaydedildi.



Hazırlanan iddianamede şüpheliler Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' suçundan 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Rıza Kocaoğlu / Kaynak: A HABER ARŞİV