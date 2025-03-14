Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakim karşısına çıkacak! Tarih belli oldu...
Menajer Ayşe Barım'ın 'Gezi Parkı' soruşturması çerçevesinde savcılığa ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu.
Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddialarıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'tanık' sıfatıyla ifade vermişti.
9 MAYIS'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Ergenç ve Kocaoğlu'nun yalan tanıklık yaptığı iddiasıyla 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Konuya ilişkin Ergenç ve Kocaoğlu'nun hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Şüphelilerin yargılanmasına 9 Mayıs tarihinde İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ifadelerinde Gezi Parkı döneminde yapılacak eylemlerle ilgili yurt dışında eğitim alarak, ayrıca Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol alarak özellikle sosyal medya üzerinden ve park içerisinde yaptığı açıklamalarla olayların büyümesini ve canlı tutulmasını sağlayan Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile irtibatlarının bulunup bulunmadığına yönelik sorulan sorulara ilişkin ifadelerinin çeliştiği anlatıldı.
Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, ifadelerinde Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile hiç bir şekilde irtibatlarının bulunmadıklarını yalnızca sanat camiası kapsamında sektörden birbirlerini tanıdıklarını söyledikleri ancak şüpheliler hakkında Gezi Parkı olaylarına yönelik 2013 yılı itibari ile alınan HTS-baz sinyal bilgisi incelemesi raporunda şüpheli Halit Ergenç ile Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora arasında 12 kez iletişim tespiti bulunduğu, aralarındaki iletişimin Gezi Parkı döneminde özellikle yoğunlaştığının görüldüğü kaydedildi.
İddianamede, şüpheli Rıza Kocaoğlu'nun ise Alabora ile Gezi Parkı eylemlerinin yoğunlaşmaya başladığı 2013'te görüşmelerinin bulunduğu, ilgili tarihte Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora tarafından şüpheli Rıza Kocaoğlu'nun 06.49 saatinde arandığı şeklinde iletişim kaydının bulunduğu aktarıldı.
4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Şüpheliler ile Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora arasında iletişim tespitinin ve ortak baz sinyal bilgisinin bulunduğu dönemlere ilişkin yapılan açık kaynak araştırmasında ise Gezi Parkı'nda kitlesel olarak eylemlerin yoğunlaştığı tarihte bir araya gelerek kol kola yürüyüş yaptıklarının tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, ayrıca aynı karede olduklarına dair fotoğrafların bulunduğu ve şüpheliler Ergenç ve Kocaoğlu'nun yalan beyanlarda bulundukları kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede şüpheliler Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' suçundan 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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