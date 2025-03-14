Üvey kızlarından helallik istemiş! Beyhan Benardete'nin son mektubu ortaya çıktı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete, 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü iş insanının vefatından önce yazdığı bir mektupta üvey kızlarından af dileyip helallik istediği ortaya çıktı.
26 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu 61 yaşında hayatını kaybeden ünlü iş insanı ve golf oyuncusu Beyhan Benardete, geride bıraktığı mektupla gündeme oturdu.
Ünlü iş insanı Beyhan Benardete, ölmeden önce, eşi Adil Benardete'nin ilk eşi Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'ye bir mektup yazmış!
"ÜVEY KIZLARINDAN AF DİLEYİP HELALLİK İSTEMİŞ"
Günaydın'dan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu ifadeleri kaleme aldı:
"Ani ölümüyle sosyeteyi yasa boğan Beyhan Hanım, ölmeden önce, eşi Adil Benardete'nin ilk eşi Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'ye bir mektup yazmış. Mektupta Beyhan Hanım, üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş.
"GÜNLERDİR MEKTUBUN ETKİSİNDE"
Sanki öleceğini biliyormuş gibi Aylin Hanım'a ve Rezzan Hanım'a böyle bir mektup yazmış ama maalesef mektubu göndermeye ömrü vefa etmemiş. Beyhan Hanım'ın ofisindeki çekmecesinde bulunan mektubu kızlar okumuş ve çok etkilenmiş.
Özellikle Rezzan Benardete, günlerdir mektubun etkisindeymiş. Bu arada hiç duymamıştım ama demek ki, Beyhan Benardete ile üvey kızları arasında bir sorun yaşanmış ve Beyhan Hanım, onlarla arasını düzeltmek istemiş."
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