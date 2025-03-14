Üvey kızlarından helallik istemiş! Beyhan Benardete’nin son mektubu ortaya çıktı

Beyhan Benardete/ Kaynak: Instagram

"GÜNLERDİR MEKTUBUN ETKİSİNDE"

Sanki öleceğini biliyormuş gibi Aylin Hanım'a ve Rezzan Hanım'a böyle bir mektup yazmış ama maalesef mektubu göndermeye ömrü vefa etmemiş. Beyhan Hanım'ın ofisindeki çekmecesinde bulunan mektubu kızlar okumuş ve çok etkilenmiş.

Özellikle Rezzan Benardete, günlerdir mektubun etkisindeymiş. Bu arada hiç duymamıştım ama demek ki, Beyhan Benardete ile üvey kızları arasında bir sorun yaşanmış ve Beyhan Hanım, onlarla arasını düzeltmek istemiş."