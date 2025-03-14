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Gökçe Özyol'dan radikal karar! Yahşi Cazibe'nin Barış'ıydı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.03.2025 09:07 Güncelleme: 14.03.2025 09:08
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Gökçe Özyol’dan radikal karar! Yahşi Cazibe’nin Barış’ıydı...

Hakan Yılmaz, Hande Katipoğlu ve Aslıhan Gürbüz'ün başrolünde olduğu Yahşi Cazibe dizisinde Barış karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gökçe Özyol ile Dilek Serbest tasını tarağını topladı. Ünlü çift, Bodrum'a yerleşti.

Birçok dizi ve filmle tanınan ünlü oyuncu Gökçe Özyol ile Dilek Serbest çifti, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bodrum'a yerleştiler! Kaynak: InstagramBodrum'a yerleştiler! Kaynak: Instagram

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Çift, sakin bir yaşam istedikleri için Bodrum'a taşındıklarını söyledi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"KAFA DİNLİYORUZ"

İstanbul'un kendilerini yorduğunu söyleyen Özyol, şöyle konuştu:

"Bir yandan İstanbul'un karmaşası bir yandan deprem korkusu. İş oldukça geliyoruz.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

Önce bir sene Ayvalık'ta yaşadık, sonra Bodrum'a geçtik. Kafa dinliyoruz, balığımızı tutuyoruz. Hobilerimizle ilgileniyoruz. Şimdi bir proje için görüşüyoruz."

Gökçe Özyol / Kaynak: InstagramGökçe Özyol / Kaynak: Instagram

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