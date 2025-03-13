Aleyna Tilki’ye şantaj davası: Atılan mesaj şoke etti

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"16-17 YAŞINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ VARDI"

Mahkemede tanık olarak dinlenilen Asena Altınkanat Bayram, Aleyna Tilki'nin babasının tüm aile işleriyle ilgilenen asistanı olduğunu belirterek, "Şirket maillerine baktığımda kişisel bilgileriniz, kimlik numaralarınız elimde ve yayılacak, bana ulaşın şeklinde mesaj geldi. Bu ve benzeri mesajlar gördüğümüzde silip engelliyoruz.