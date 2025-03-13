Aleyna Tilki'ye şantaj davası: Atılan mesaj şoke etti
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip üçüncü şahıslara yayacağını söyleyerek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Tilki ailesinin asistanı, sanığın gönderdiği mesajlarda Aleyna Tilki'nin 16-17 yaşlarına ait görüntüleri ve kişisel bilgilerinin yer aldığını belirtti.
Sanık İbrahim Y., Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerine erişip, bu bilgileri üçüncü kişilere yaymakla tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanıyor.
Şantajcı İbrahim Y., Tilki'nin babasına ve asistanına sosyal medya üzerinden tehditler göndererek, bilgileri yayacağını söylemişti.
Sabah'ın haberine göre; Aleyna Tilki'nin kişisel bilgilerini ele geçiren İbrahim Y.,'nin "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada Tilki ailesinin asistanı ifade verdi.
"16-17 YAŞINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ VARDI"
Mahkemede tanık olarak dinlenilen Asena Altınkanat Bayram, Aleyna Tilki'nin babasının tüm aile işleriyle ilgilenen asistanı olduğunu belirterek, "Şirket maillerine baktığımda kişisel bilgileriniz, kimlik numaralarınız elimde ve yayılacak, bana ulaşın şeklinde mesaj geldi. Bu ve benzeri mesajlar gördüğümüzde silip engelliyoruz.
Attığı mesajlarda kişisel verilere ilişkin bir bilgi de yoktu. "Bana ulaşın" deniyordu. Ancak Instagram'dan da aynı mesajı attığında Aleyna Tilki'nin 16-17 yaşlarına ait fotoğrafı ve kişisel bilgileri de bulunmaktaydı" şeklinde konuştu.
Mahkeme dosyayı Cumhuriyet Savcısına göndererek esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasını istedi. Davada karar çıkması bekleniyor...
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