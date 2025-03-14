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Adile Naşit'in yeğeni Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.03.2025 14:18
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Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan’ın sağlık durumu hakkında açıklama!

Usta sanatçı Adile Naşit'in yeğeni 68 yaşındaki Naşit Özcan, 27 Şubat tarihinde beyin kanaması geçirdi. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Türk sinemasının usta ismi Adile Naşit'in yeğeni olduğu bilinen Naşit Özcan'ın son durumu merak ediliyor. Hastanede tedavisi devam eden Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Instagram'dan hesabından yapılan açıklamada, "Merhabalar herkese, Naşit'in durumu stabil... Yoğun bakımda hala... Bilinç dalgalanıyor arada. İyi enerji ve dualarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Necip Naşit Özcan 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatı başladı. 1979-80 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi aldı.

Naşit Özcan'ın son sağlık durumu / Kaynak: InstagramNaşit Özcan'ın son sağlık durumu / Kaynak: Instagram

1988'de İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı ve pek çok oyunda rol üstlendi. 1994 yılında Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunda Vicdani rolüyle, 2000 yılında Kadın ile Memur adlı oyunda Memur rolüyle Afife Jale Ödülleri'ne en iyi erkek oyuncu dalında aday oldu.

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