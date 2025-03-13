Deniz Uğur üzen haberi duyurdu! Eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi
Son dönemde eski eşi Reha Muhtar ve şarkıcı Nilüfer ile yaşadığı polemiklerle gündeme gelen oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından eşi Erdinç Gülener’in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
Oyuncu Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Erdinç Gülener'in kalp krizi geçirdiğini duyurdu.
Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle acil olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdinç Gülener'in acilen tedavi altına alındığı öğrenildi.
TABURCU OLDU
Uğur, eşinin sağlık durumunu şu sözlerle açıkladı:
"Sevenlerimizin haberi olsun; Eninde sonunda basına sızacaktı, öyle de oldu... Eşimin kalp krizi geçirdiği doğrudur ama bunu da atlattık bin şükür. Siyami Ersek hastanesindeki kıymetli hekimlerimize sonsuz teşekkürler. Bugün taburcu olduk, artık evdeyiz, dinleniyoruz.
Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok Erdinç Gülener. Bu arada, lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki... Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin"
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