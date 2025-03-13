Deniz Uğur üzen haberi duyurdu! Eşi Erdinç Gülener kalp krizi geçirdi

Eşinin sağlık durumunu açıkladı / Kaynak: Instagram

Hayat müşterek, sırayla birbirimizi iyileştiriyoruz. Kötülere inat, artık hiçbir şeyi kafaya takmak yok Erdinç Gülener. Bu arada, lütfen hep beraber okuyup üfleyelim mi arkadaşlar? Nefesinizin, nefesimizin gücünü o kadar iyi biliyorum ki... Rabbim hep sağlık versin, şifa versin, afiyet versin"