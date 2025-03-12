12 Mart 2025, Çarşamba
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Usta oyuncu Ali Tutal'dan üzen haber! Kalp krizi geçirdi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.03.2025 16:39 Güncelleme: 12.03.2025 16:41
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Usta oyuncu Ali Tutal’dan üzen haber! Kalp krizi geçirdi...

Türk sinemasının usta oyuncularından Ali Tutal'dan gelen haber sevenlerini ve sanat camiasını üzdü. Kalp krizi geçiren usta oyuncunun hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

'Güneşi Gördüm', Mülteci', 'Hemşo', 'Tatlı Kaçıklar', 'Bereketli Topraklar Üzerinde', 'Geniş Aile', 'Guruldayan Kalpler', 'Kördüğüm' gibi birçok yapımla gönüllerde taht kuran sevilen oyunc Ali Tutal'dan üzen haber geldi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

"Geniş Aile" dizisinde Koyu Bilal'in babası "Ali Ekber Elagöz" karakteriyle de hafızalara kazınan ünlü oyuncu kalp krizi geçirdi.

Kaynak: A HABER ARŞİVKaynak: A HABER ARŞİV

75 yaşında oyuncunun apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

TEDAVİSİ SÜRÜYOR!

Ali Tutal'ın hastanede tedavisine devam ediliyor...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

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