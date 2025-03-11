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Haftalarca yürüyemeyecek! Ameliyat olan Didem Uzel son durumunu paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 16:22 Güncelleme: 11.03.2025 16:23
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Haftalarca yürüyemeyecek! Ameliyat olan Didem Uzel son durumunu paylaştı

Ünlü oyuncu Didem Uzel, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ayaklarındaki sağlık problemi nedeniyle ameliyat olan Uzel, son sağlık durumuna dair açıklama yaptı. 6 hafta yürüyemeyeceğini söyleyen oyuncunun paylaşımları kısa sürede gündem oldu.

"İki Aile", "Avrupa Yakası", "Dadı" ve "Doktorlar" gibi yapımlarda sergilediği başarılı performanslarla hafızalara kazınana Didem Uzel, şu sıralar yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Uzel, ayalarındaki sıkıntılar nedeniyle "Doktorum sıralı operasyon önerdi ama ben aynı anda iki ayağımdaki sorundan da kurtulmak istedim" demişti. Ameliyat ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından son sağlık durumunu açıkladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Didem Uzel "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

6 HAFTA YÜRÜYEMEYECEK

Daha sonra ayaklarının kalın bir bandajla sarıldığını gösteren bir fotoğraf yayımlayan Didem Uzel "1 numara küçük kar botu giymişim hissiyle uykuya gidiyorum. Yarın çıkarılıp nasipse normal sürece geçeceğim" ifadelerini kullandı.

Didem Uzel'in eşi ve çocuğu / Kaynak: InstagramDidem Uzel'in eşi ve çocuğu / Kaynak: Instagram

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