Kısmetse Olur'un Cansel'i ameliyat oldu! "Erken tanı önemli"
Kısmetse Olur yarışmasına katıldıktan sonra fenomen halin gelen ve estetik ameliyatları dikkat çeken Cansel Ayanoğlu, ameliyat olduğunu açıkladı. Ayanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadınları uyardı.
"Kısmetse Olur" yarışmasıyla tanınan ve yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla dikkat çeken Cansel Ayanoğlu, bu kez sağlık sorunuyla gündeme geldi. Göğsünde kitle bulunduğu için ameliyat olan Ayanoğlu, yaşadığı süreci takipçileriyle de paylaştı.
"GÖĞSÜMDE KİTLE TESPİT ETMİŞTİM"
Kadınları uyaran ve sürekli kontrole gitmelerini söyleyen Cansel, hastane odasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu sefer diğer ameliyatlarım gibi değildi diyorum. Göğsümde kitle tespit etmiştim, ameliyatla alındı. Çok güzel geçti.
Alınan kitle patolojiye gitti ve ailemde meme kanseri öyküsü olması beni korkutan oldu.
Lütfen kadınlarımız yılda 1 kez doktora gidip muayene olun. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda risk daha fazla. Erken tanı önemli."
Ayanoğlu, kadın takipçilerine kendilerini nasıl muayene edeceklerini gösterdi.
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