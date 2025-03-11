Kısmetse Olur'un Cansel'i ameliyat oldu! "Erken tanı önemli"

"Kısmetse Olur" yarışmasıyla tanınan ve yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla dikkat çeken Cansel Ayanoğlu, bu kez sağlık sorunuyla gündeme geldi. Göğsünde kitle bulunduğu için ameliyat olan Ayanoğlu, yaşadığı süreci takipçileriyle de paylaştı.