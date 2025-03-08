Ünlülerin diyetisyeni Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu!
Ünlü diyetisyen Dilara Koçak, tahliye davasının ardından şimdi de ikamet ettiği villanın satışı konusunda ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadı. Mahkeme kararına rağmen evi alıcılara göstermemekte direnen Koçak'ın ev sahibi, duruma çözüm bulmak için alıcıları polis eşliğinde içeri almak zorunda kaldı.
Ünlülerin diyetisyeni Dilara Koçak ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık, ardı ardına açılan davalarla giderek büyüyor...
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Göktürk'te 3 dönüm orman arazisi içinde bulunan lüks villaya aylık 40 bin lira kira ödeyen Koçak'ın ev sahibi, evini satışa çıkarmak istedi.
Ancak Koçak ve eşi Baha Aslanoba, alıcıların eve giriş yapmasına izin vermedi. Mal sahibi, alıcıların evi görmesini sağlamak için Koçak'a karşı bir dava daha açtı.
KÖPEKLERİ SALDIRDI
Koçak, mahkeme kararına rağmen evi göstermemekte direnince, ev sahibi, icra kanalıyla ve polis eşliğinde evini alıcılara göstermeye başladı. İddiaya göre, satış sürecini engellemek isteyen Koçak ve eşi, gelenlere evi kötüleyerek alıcıları caydırmaya çalıştı.
Hatta iddialar arasında, villaya gelen bir emlakçı ve alıcıya Koçak'ın köpeklerini saldırttığı da yer aldı.
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