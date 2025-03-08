08 Mart 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Ünlülerin diyetisyeni Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu!

Ünlülerin diyetisyeni Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.03.2025 09:21 Güncelleme: 08.03.2025 09:25
ABONE OL
Ünlülerin diyetisyeni Dilara Koçak ev sahibiyle davalık oldu!

Ünlü diyetisyen Dilara Koçak, tahliye davasının ardından şimdi de ikamet ettiği villanın satışı konusunda ev sahibiyle anlaşmazlık yaşadı. Mahkeme kararına rağmen evi alıcılara göstermemekte direnen Koçak'ın ev sahibi, duruma çözüm bulmak için alıcıları polis eşliğinde içeri almak zorunda kaldı.

Ünlülerin diyetisyeni Dilara Koçak ile ev sahibi arasındaki anlaşmazlık, ardı ardına açılan davalarla giderek büyüyor...

Dilara Koçak! Kaynak: InstagramDilara Koçak! Kaynak: Instagram

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Göktürk'te 3 dönüm orman arazisi içinde bulunan lüks villaya aylık 40 bin lira kira ödeyen Koçak'ın ev sahibi, evini satışa çıkarmak istedi.

Ev sahibi bir dava daha açtı! Kaynak: InstagramEv sahibi bir dava daha açtı! Kaynak: Instagram

Ancak Koçak ve eşi Baha Aslanoba, alıcıların eve giriş yapmasına izin vermedi. Mal sahibi, alıcıların evi görmesini sağlamak için Koçak'a karşı bir dava daha açtı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KÖPEKLERİ SALDIRDI

Koçak, mahkeme kararına rağmen evi göstermemekte direnince, ev sahibi, icra kanalıyla ve polis eşliğinde evini alıcılara göstermeye başladı. İddiaya göre, satış sürecini engellemek isteyen Koçak ve eşi, gelenlere evi kötüleyerek alıcıları caydırmaya çalıştı.

Dilara Koçak ve eşi Baha Aslanoba! Kaynak: InstagramDilara Koçak ve eşi Baha Aslanoba! Kaynak: Instagram

Hatta iddialar arasında, villaya gelen bir emlakçı ve alıcıya Koçak'ın köpeklerini saldırttığı da yer aldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör