08 Mart 2025, Cumartesi
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Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya sağlık durumunu açıkladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.03.2025 13:01
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Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya sağlık durumunu açıkladı!

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve yıllar önce eski erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süren tedavi sürecinin ardından yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kaya, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bir dönem "Sesi Çok Güzel" yarışmasına katılarak sesiyle herkesi büyüleyen ve Sibel Can'ın "Veliahtım" dediği Mutlu Kaya, eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanmıştı.

Kaynak : AAKaynak : AA

Konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kaya, uzun süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. 9 yıl sonra yeni bir şarkı çıkaran ve sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mutlu Kaya'dan gelen haber sevenlerini üzdü.

Kaynak : AAKaynak : AA

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kaya'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Sağlık durumunu açıkladı! Kaynak: InstagramSağlık durumunu açıkladı! Kaynak: Instagram

"ÇOK ŞÜKÜR DAHA İYİYİM"

Mutlu Kaya'nın sağlık durumu merak edilirken beklenen açıklama geldi.

Mutlu Kaya / Kaynak : InstagramMutlu Kaya / Kaynak : Instagram

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Kaya, "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim" dedi ve pazar günü canlı yayın açarak sevenleriyle konuşacağını belirtti.

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