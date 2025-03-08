Hastaneye kaldırılan Mutlu Kaya sağlık durumunu açıkladı!

Mutlu Kaya / Kaynak : Instagram

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Kaya, "Canım arkadaşlarım, beni çok merak etmişsiniz az önce mesajları tek tek okudum. Dualarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok şükür daha iyiyim" dedi ve pazar günü canlı yayın açarak sevenleriyle konuşacağını belirtti.