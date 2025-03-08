Kardelenler'in Koray'ı Barış Falay'ın eşi konuştu! 12 yıl önce trafik kazası geçirmişti...
atv'nin sevilen dizisi Kardelenler'de Koray karakterini canlandıran Barış Falay özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun eşi Esra Ronabar, 'Dünya Kadınlar Günü' için düzenlenen bir etkinlikte, yıllar önce geçirdiği trafik kazası hakkında açıklamalarda bulundu.
2006 yılında dünyaevine giren Barış Falay ile Esra Ronabar'ın "Rüzgar Mavi" adında bir oğlu bulunuyor. Çift, mutlu evlilikleriyle de adından söz ettiriyor.
Ünlü çiftten Esra Ronabar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Sabah'ın haberine göre; Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret eden Ronabar, kadın doktorlar ve çalışanlarla bir araya geldi.
"4 YIL BOYUNCA SOL KOLUM VE AYAK BİLEĞİM YOKTU"
12 yıl önce ölümle burun buruna geldiğini belirten Ronabar, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle dile getirdi:
"4 yıl boyunca sol kolum, sol ayak bileğim yoktu. 4 büyük ameliyat ve binlerce saat süren fizik tedavi geçirdim. Şimdi her sabah kalktığımda elime bakıyorum; elim felçli değil, kolumu oynatabiliyorum. Her günü özel bir günmüş gibi kutluyorum."
Öte yandan mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift Barış Falay ile Esra Ronabar'ın biricik oğulları koca delikanlı oldu. Ünlü çift, oğulları ile sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımlar yapıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Güneşe aldanmayın! Soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor
- Fenerbahçe-Rangers maçı bugün saat kaçta? FB-Rangers mücadelesi hangi kanalda, şifresiz mi?
- ZTK kura çekimi sonuçları 2025 | Hangi takımlar eşleşti? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi kim?
- Kadınlar Günü MESAJLARI 2025 | Kadınlar için anlamlı, motive edici, kısa ve uzun 8 Mart mesajları...
- Doğum izni artacak mı, kaç ay olacak? Annelik izni son durum ne?
- Spiritüel nedir, ne anlama geliyor? Ece Gürel ve Spiritüel uyanışın bağlantısı ne?
- Ramazan ayının viral tatlısı: Çikolatalı güllaç tarifi! Yemeye kalmadan görenler vazgeçemiyor
- ZTK kura çekimi bugün saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Mart geldi, kar ve yağmur gitti! Doğudan Batıya güneş açıyor: Haritada göründü
- Merkez Bankası mart ayı faiz kararı ne oldu? Faiz indirimi oldu mu? 2025 TCMB toplantı takvimi
- İftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı: Güllaç tarifi
- İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar