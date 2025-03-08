Kardelenler’in Koray’ı Barış Falay’ın eşi konuştu! 12 yıl önce trafik kazası geçirmişti...

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"4 YIL BOYUNCA SOL KOLUM VE AYAK BİLEĞİM YOKTU"

12 yıl önce ölümle burun buruna geldiğini belirten Ronabar, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle dile getirdi:

"4 yıl boyunca sol kolum, sol ayak bileğim yoktu. 4 büyük ameliyat ve binlerce saat süren fizik tedavi geçirdim. Şimdi her sabah kalktığımda elime bakıyorum; elim felçli değil, kolumu oynatabiliyorum. Her günü özel bir günmüş gibi kutluyorum."