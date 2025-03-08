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Kardelenler'in Koray'ı Barış Falay'ın eşi konuştu! 12 yıl önce trafik kazası geçirmişti...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.03.2025 09:01 Güncelleme: 08.03.2025 09:02
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Kardelenler’in Koray’ı Barış Falay’ın eşi konuştu! 12 yıl önce trafik kazası geçirmişti...

atv'nin sevilen dizisi Kardelenler'de Koray karakterini canlandıran Barış Falay özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun eşi Esra Ronabar, 'Dünya Kadınlar Günü' için düzenlenen bir etkinlikte, yıllar önce geçirdiği trafik kazası hakkında açıklamalarda bulundu.

2006 yılında dünyaevine giren Barış Falay ile Esra Ronabar'ın "Rüzgar Mavi" adında bir oğlu bulunuyor. Çift, mutlu evlilikleriyle de adından söz ettiriyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü çiftten Esra Ronabar, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Barış Falay ve eşi! Kaynak: InstagramBarış Falay ve eşi! Kaynak: Instagram

Sabah'ın haberine göre; Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni ziyaret eden Ronabar, kadın doktorlar ve çalışanlarla bir araya geldi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"4 YIL BOYUNCA SOL KOLUM VE AYAK BİLEĞİM YOKTU"

12 yıl önce ölümle burun buruna geldiğini belirten Ronabar, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle dile getirdi:

"4 yıl boyunca sol kolum, sol ayak bileğim yoktu. 4 büyük ameliyat ve binlerce saat süren fizik tedavi geçirdim. Şimdi her sabah kalktığımda elime bakıyorum; elim felçli değil, kolumu oynatabiliyorum. Her günü özel bir günmüş gibi kutluyorum."

Ünlü çiftin oğulları Rüzgar Mavi! Kaynak: InstagramÜnlü çiftin oğulları Rüzgar Mavi! Kaynak: Instagram

Öte yandan mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çift Barış Falay ile Esra Ronabar'ın biricik oğulları koca delikanlı oldu. Ünlü çift, oğulları ile sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımlar yapıyor.

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