Alişan'dan dikkat çeken tavsiye: "İtaat et rahat et"

2018 yılında nikah masasına oturan ve mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Alişan ile Buse Varol çifti, sosyal medyada yaptıkları aile paylaşımlarıyla adlarından sıkça söz ettiriyor...

Kaynak: A HABER ARŞİV

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI

Eliz ve Burak isminde iki çocukları olan ünlü çift, bu kez Alişan'ın yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sevilen şarkıcı, aile yaşantısı ve evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunarak takipçilerinin ilgisini çekti.