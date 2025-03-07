Alişan'dan dikkat çeken tavsiye: "İtaat et rahat et"
Ünlü türkücü Alişan, eşi Buse Varol ile evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu. Burak ve Eliz isminde iki evladı olan şarkıcı, mutlu evliliğin sırrını sevenleriyle paylaştı. İşte Alişan'dan özel hayatına dair itiraflar...
2018 yılında nikah masasına oturan ve mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Alişan ile Buse Varol çifti, sosyal medyada yaptıkları aile paylaşımlarıyla adlarından sıkça söz ettiriyor...
MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI
Eliz ve Burak isminde iki çocukları olan ünlü çift, bu kez Alişan'ın yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sevilen şarkıcı, aile yaşantısı ve evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunarak takipçilerinin ilgisini çekti.
Evlilik öncesi ve sonrası fikirlerinin değiştiğini dile getiren Alişan, mutlu evliliğin sırrını verdi.
Ünlü türkücü, "Evlenmeden önce 'eşimin dışarı çıkmasına izin vermem, temizlik yapmam' derdim. İnsanın fikrinin değişebileceğine evlendikten sonra inandım. Mutlu olmak istiyorsan eşine itaat edeceksin" ifadelerini kullandı.
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