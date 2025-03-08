Dilan-Engin Polat çiftine kötü haber! Beraat kararına savcılıktan itiraz...

Polat çiftinin beraat kararına savcılıktan itiraz!



DÜŞÜK CEZALARA DA İTİRAZ EDİLDİ



Sanıklar Batuhan İnci, Nizamettin Bilgili, Yunus Emre Yıldız, İsmail Emre Arifoğlu'nun ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanuna muhalefet" suçları yönünden alt sınırdan cezalandırıldığı belirtilen dilekçede, suçun işleniş biçimi, işlendiği yer, zaman, suç konusunun önemi, sanıkların amacı, yasada yer alan nitelikli hallerin ihlal edilmesi ve yapılan eylemler dikkate alındığında, bu suçlar yönünden alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi gerektiğini kaydedildi.

NE OLMUŞTU?



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat'ın Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ında aralarına bulunduğu 11 sanık hakkında dava açmıştı.



Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit suçunu azmettirmek"ten beraat, "mala zarar vermeye azmettirmek" suçunun ise şikayete bağlı olduğu gerekçesiyle düşme kararı vermişti.



Sanık Onur Abiç'in de beraatine hükmeden mahkeme, "örgüt üyeliği" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" suçlarından tutuklu sanıklar Batuhan İnci ve Nizamettin Bilgili'ye 5'er yıl 6'şar ay, Yunus Emre Yıldız ve İsmail Emre Arifoğlu'na 4'er yıl 7'şer ay hapis cezaları vermişti.



Tutuklu 5 sanığın tahliyesine de karar veren mahkeme, firari sanıklar Barış Boyun, Beratcan ve Batın Can Gökdemir'in dosyalarını ayırmıştı.