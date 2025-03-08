Gupse Özay kameramana ateş püskürdü! "Kızımı göstermeyin demiştim"

YÜZÜNÜ İLK KEZ PAYLAŞTI

Daha önce "Karıma aşığım, kızımın karıma benzemesi benim için müthiş bir şey" açıklamasıyla adından söz ettiren Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde kızı Jan Asya ile hamburger yediği anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Kaynak: Sosyal medya