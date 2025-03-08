Gupse Özay kameramana ateş püskürdü! "Kızımı göstermeyin demiştim"
'Deliha' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2020 yılında evlenen Barış Arduç ile Gupse Özay çifti, özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bugün ise kızını okula bırakırken görüntülenen ünlü çiftten Gupse Özay, kameraların küçük kızını çekmesine sert tepki gösterdi.
2020 yılında evlenen ve 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alan Gupse Özay ile Barış Arduç çifti, hem kariyerleri hem de mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.
YÜZÜNÜ İLK KEZ PAYLAŞTI
Daha önce "Karıma aşığım, kızımın karıma benzemesi benim için müthiş bir şey" açıklamasıyla adından söz ettiren Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde kızı Jan Asya ile hamburger yediği anları takipçileriyle paylaşmıştı.
Baba-kızın fotoğraflarına binlerce beğeni ve "Maşallah çok tatlı", "Annesine benziyor" gibi yorumlar gelmişti.
Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz saatlerde Gupse Özay, Etiler'de kızı Jan Asya'yı okuldan alırken görüntülendi. O anlarda, Özay'ın gergin hali dikkatlerden kaçmadı.
"BAKIN BU DURUM ÇOK CİDDİ"
Özay, "Arkadaşlar lütfen! 'Kızımı göstermeyin' demiştim size. Lütfen, okulun çıkışında çekmeyin. Bakın bu durum çok ciddi. Okulu öğrensinler istemiyorum" dedi.
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