İlhan Şeşen’in sağlık durumu nasıl? Yeğeni iddialara yanıt verdi...

'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler', 'Neler Oluyor Bize' gibi birçok hit şarkısıyla gönüllerde taht kurmayı başaran usta sanatçı İlhan Şeşen, geçtiğimiz yıl aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.