08 Mart 2025, Cumartesi
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İlhan Şeşen'in sağlık durumu nasıl? Yeğeni iddialara yanıt verdi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.03.2025 16:54
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İlhan Şeşen’in sağlık durumu nasıl? Yeğeni iddialara yanıt verdi...

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden İlhan Şeşen’in sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Usta sanatçının durumunun kritik olduğu yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düşerken, müzisyen yeğeni Burhan Şeşen'den konuya ilişkin açıklama geldi.

'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler', 'Neler Oluyor Bize' gibi birçok hit şarkısıyla gönüllerde taht kurmayı başaran usta sanatçı İlhan Şeşen, geçtiğimiz yıl aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.

İlhan Şeşen'den iyi haber! Kaynak: Instagramİlhan Şeşen'den iyi haber! Kaynak: Instagram

USTA SANATÇIDAN İYİ HABER

Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 76 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun kritik olduğu ve tedaviye yanıt vermediği iddiaları, hayranlarını endişelendirmişti.

Sosyal medyada haberlerin hızla yayılmasının ardından sanatçının müzisyen yeğeni Burhan Şeşen de sevenlerine iyi haberi verdi.

Usta sanatçının yeğeni iddialara açıklık getirdi! Kaynak: XUsta sanatçının yeğeni iddialara açıklık getirdi! Kaynak: X

YEĞENİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Usta sanatçının hayranları kendisinden gelecek güzel haberi beklerken, Burhan Şeşen'in paylaşımı gönüllere su serpti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"AMCAM GAYET İYİ"

Burhan Şeşen, 'X' hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Amcam İlhan Şeşen'in eşi Arzu abla ile konuştum. Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok."

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