07 Mart 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari eşinden boşanıyor!

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari eşinden boşanıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.03.2025 08:55
ABONE OL
Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su Ayşecan Tatari eşinden boşanıyor!

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Ayşecan Tatari ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Edip Tepeli'nin boşanacakları öğrenildi.

Bir dönemin fenomen yapımlarından olan "Çocuklar Duymasın" dizisinde Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari, 8 yıl önce meslektaşı Edip Tepeli ile New York'ta nikah masasına oturmuştu.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! Kaynak: A HABER ARŞİVÇocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu! Kaynak: A HABER ARŞİV

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLDİ

2020 yılında kızları Müjgan'ı kucaklarına alan çiftten kötü haber geldi Ünlü çift boşanma kararı aldı. Ayşecan Tatari ile Edip Tepeli'nin evlerini ayırdığı iddia edildi. Ancak, çiftten ayrılık iddiasına henüz bir açıklama gelmedi.

Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'nın kızı! Kaynak: InstagramAyşecan Tatari ve Edip Tepeli'nın kızı! Kaynak: Instagram

Ayşecan Tatari, geçtiğimiz aylarda annesi usta oyuncu Aliye Uzunatağan ve kızıyla birlikte görüntülenmişti. Ünlü isim, uzun süredir bir projede yer almaması hakkında, "Ekranlara dönmek gibi planım yok" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak : InstagramKaynak : Instagram

Aliye Uzunatağan ise "Kızınız oyuncu, torununuz da oyuncu olur mu?" sorusuna, "Kesinlikle. Babası da (Edip Tepeli) oyuncu" cevabını vermişti.

Kaynak : InstagramKaynak : Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör