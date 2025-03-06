07 Mart 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri Sosyal medya fenomeninden acı haber! Kazada hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeninden acı haber! Kazada hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.03.2025 22:54 Güncelleme: 06.03.2025 23:11
ABONE OL
Sosyal medya fenomeninden acı haber! Kazada hayatını kaybetti

Sosyal medyada ‘Dünya boştur lo’ sözüyle gündeme gelen sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin'e, Mardin’de cip çarptı. Hastaneye kaldırılan Öztekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yolun karşına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e çarptı. Öztekin ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

Öztekin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

Cip sürücüsü gözaltına alınırken, Öztekin'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

Öztekin, sosyal medyada 'Dünya boştur lo' sözüyle gündeme gelmişti.

(Fotoğraf: DHA)(Fotoğraf: DHA)

Öztekin'in çekilen görüntüsünde, uzandığı sırada aniden kalkıp 'Dünya boştur lo' sözünü söylemesi, birçok şarkı ve videoya ilham kaynağı olmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sosyal medya fenomeninden acı haber! Kazada hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeninden acı haber! Kazada hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeninden acı haber! Kazada hayatını kaybetti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör