Sosyal medya fenomeninden acı haber! Kazada hayatını kaybetti
Sosyal medyada ‘Dünya boştur lo’ sözüyle gündeme gelen sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin'e, Mardin’de cip çarptı. Hastaneye kaldırılan Öztekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi.
İsmail Öztekin'e çarptı. Öztekin ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yolun karşına geçmeye çalışan
Öztekin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Cip sürücüsü gözaltına alınırken, Öztekin'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öztekin, sosyal medyada 'Dünya boştur lo' sözüyle gündeme gelmişti.
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